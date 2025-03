João Fonseca supera dores na coxa e vence Pavel Kotov na estreia em Phoenix

O duelo contra Kotov começou com Fonseca buscando uma postura mais ofensiva. Com uma quebra no primeiro e outra no sétimo game, o brasileiro se impôs pelo saque potente e o bom jogo de fundo.

Com dificuldade para conseguir acompanhar a movimentação do rival, Kotov foi cometendo erros não forçados e virou presa fácil para as paralelas de Fonseca, que não teve dificuldade em fechar a primeira parcial em 6/2.