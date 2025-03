João Fonseca vai à semifinal do Challenger de Phoenix após vitória sobre francês Hugo Gaston

João Fonseca venceu mais uma vez e está na semifinal do Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. O brasileiro venceu a partida válida pelas quartas de final contra o francês Hugo Gaston por 2 sets a 0 com dupla parcial de 6/4.

Brasileiro disputa agora uma vaga na final do torneio Foto: Clive Brunskill/ Getty Images via AFP

A partida contou com a presença especial do ex-número 1 do mundo e oito vezes campeão de Grand Slams, André Agassi, que foi o responsável por realizar o sorteio inicial da partida em quadra.

Iniciado o jogo, o brasileiro quebrou o saque de Gaston duas vezes no primeiro set e mantendo o controle até o fim. Já na segunda etapa, Fonseca aproveitou oportunidades, quebrou o saque de Gascon no início e confirmou a vitória em um jogo sólido com bons saques.

A disputa por uma vaga na final do torneio acontece neste sábado às 18h30, pelo horário de Brasília. Fonseca enfrenta o japonês Kei Nishikori.