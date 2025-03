João Fonseca vence 3º título em 2025, fatura R$ 220 mil e chega ao top 62 do mundo

Não foi um jogo fácil e mesmo com pouca idade João mostrou maturidade nas suas tomadas de decisões. Bublik foi um adversário perigoso, que abusou das bolas curtas. Vencedor, João garante o prêmio de 38.420 dólares (cerca de R$ 220 mil) e 175 pontos no ranking da ATP. O torneio no Arizona serviu como “treino” para o Masters 1000 de Miami, que é o próximo compromisso de João Fonseca.

No primeiro set, o primeiro rali longo veio no tie-break (18 segundos). Até então, houve apenas poucas trocas de passes durante a partida. Bublik imprimiu seu cartão de visitas logo no início: as bolas curtas, que causaram alguns problemas para João.