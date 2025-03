João Fonseca bate alemão e avança às quartas de final do Challenger de Phoenix

O duelo com o alemão foi equilibrado. Número 80 do ranking, Fonseca dominou o primeiro set e quebrou o saque do adversário por três vezes. Jan-Lennard abusou dos erros e viu o brasileiro fechar a parcial em 6/1, com apenas 25 minutos.

O alemão reagiu no segundo set, quebrou o saque do brasileiro e levou a melhor por 4/6. Fonseca chegou a ter um triplo break point, mas o Jan-Lennard teve a tranquilidade necessária para aproveitar a diminuição do ritmo do carioca para deixar tudo igual.