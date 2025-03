João Fonseca vence Nishikori, ex-número 4 do mundo, e vai à final do Challenger de Phoenix

Em preparação para o ATP 1000 de Miami, João Fonseca alcançou a final do Challenger de Phoenix ao vencer o veterano japonês Kei Nishikori por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/3 neste sábado. Seu rival na final deste domingo será Alexander Bublik, 82º do mundo. O tenista do Casaquistão venceu o cabeça de chave número 1 do torneio, o português Nuno Borges, 36º do ranking, na primeira semifinal por 2 a 0 (6/3 e 6/4).

Caso conquiste o título, Fonseca deve saltar da 80ª posição para a melhor sua melhor posição no ranking. Seu melhor posto foi o 68º. Fonseca decidiu disputar o Challenger de Phoenix após a eliminação precoce no ATP 1000 de Indian Wells, na segunda rodada. Os torneios challengers estão em um nível inferior aos do ATP Tour. O título de Buenos Aires, conquistado pelo brasileiro em fevereiro, faz parte do ATP Tour.

João Fonseca foi à grande decisão do Challenger de Phoenix. Foto: Reprodução/Twitter @ATPChallenger

Os challengers são geralmente usados por tenistas em início de carreira para acumular pontos no ranking para conseguir vaga nos eventos do ATP Tour ou, pelo menos, nos qualificatórios. Em 2024, Fonseca disputou 15 challengers e neste ano, já em um novo patamar da carreira, joga seu segundo torneio deste porte. Foi campeão m Camberra, na Austrália, no início de janeiro. Aos 35 anos, Nishikori ocupa a 76ª posição no ranking, mas já foi número 4 do mundo. O japonês tem 12 títulos em 27 finais. Em Grand Slams, sua melhor campanha foi o vice-campeonato no US Open de 2014.

O primeiro confronto entre o brasileiro de 18 anos e o veterano japonês começou equilibrado, e as primeiras chances de quebra aconteceram no sexto game. O brasileiro desperdiçou o primeiro break point, mas na sequência conseguiu a primeira quebra, marcando 4 a 2. Fonseca sacou muito bem e não teve o serviço ameaçado em nenhum momento no primeiro set. Após 32 minutos, o brasileiro fechou em 6/3.

Fonseca, que jogou com uma proteção na coxa esquerda, manteve a consistência no segundo set. Novamente sem ter o saque ameaçado, o brasileiro conseguiu nova quebra no quinto game para fazer 3 a 2. Demonstrando muita confiança e com uma ampla variedade de golpes, Fonseca conseguiu fazer Nishikori se movimentar na quadra e conseguiu novo 6/3.