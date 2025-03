João Fonseca x Alexander Bublik na final do Challenger de Phoenix: onde assistir ao vivo e horário

O brasileiro João Fonseca buscará mais um título em 2025 neste domingo, a partir das 18h (de Brasília), quando enfrentará o casaque Alexander Bublik, na decisão do Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. Acompanhe aqui em tempo real.

O carioca de 18 anos já garantiu com a campanha a melhor posição da carreira no ranking da ATP, o 68º lugar. Neste ano, ele venceu seu primeiro torneio de ATP da carreira, em Buenos Aires, e também conquistou o Challenger de Camberra. Bublik, de 27 anos, ex-17 do mundo e atual número 82 do ranking, não fazia uma boa temporada até aqui.

João Fonseca disputa o título em Phoenix contra o casaque Alexander Bublik. Foto: Arizona Classic Tenis/Facebook

Os dois tenistas acabaram disputando o Challenger de Phoenix como uma forma de preencher o intervalo entre dois torneios de maior expressão: do Masters 1000 de Indian Wells, que se encerra também neste domingo e do qual foram eliminados no início, e o Masters 1000 de Miami, que começa na próxima sexta-feira (21 de março).

TUDO SOBRE JOÃO FONSECA X ALEXANDER BUBLIK NA FINAL DO CHALLENGER DE PHOENIX

Data : 16/03/2025 (domingo)

: 16/03/2025 (domingo) Horário : 18h (de Brasília)

: 18h (de Brasília) Local: Phoenix, Estados Unidos

Sportv 3 (TV fechada)

Challenger TV (site da ATP)

