João Fonseca x Jack Draper no Masters de Indian Wells: onde assistir ao vivo e horário

Este é segundo compromisso de Fonseca nos Estados Unidos. Na estreia, o brasileiro teve um duro duelo com outro britânico, mas conseguiu se impor. A jovem promessa do tênis sofreu com o vento forte e os potentes golpes de Jacob Fearnley, mas soube reagir no momento decisivo para fazer 6/2, 1/6 e 6/3.

Jack Draper é tido como um dos melhores tenistas da geração e é favorito para o duelo deste sábado. Como cabeça de chave, esta é a estreia do britânico no torneio. Ele vem de uma derrota na final do Aberto de Doha, em fevereiro, contra Andrey Rublev.