João Fonseca x Jacob Fearnley no Masters de Indian Wells: onde assistir ao vivo e horário

Após eliminação precoce no Rio Open, em fevereiro, João Fonseca volta às quadras nesta quinta-feira, 6, pelo torneio Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, na preparação para a disputa de Roland Garros. O brasileiro, sensação do tênis, encara o britânico Jacob Fearnley a partir das 16h (de Brasília). O rival ocupa a 81ª posição no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), uma posição acima do brasileiro.

PUBLICIDADE Este será o primeiro confronto entre os tenistas no circuito da ATP. Em janeiro deste ano, eles se enfrentaram em nível Challenger, em Camberra, na Austrália. Na ocasião, levou a melhor por 2 sets a 0, na semifinal, e terminou a semana com o título, o seu segundo seguido porque vinha do troféu obtido no Torneio Next Gen Finals, em dezembro. Em caso de vitória nesta quinta-feira, Fonseca encara outro tenista britânico, na segunda rodada. O possível adversário é Jack Draper, 14º do mundo e primeiro no ranking da Grã Bretanha, e tido como um dos melhores de sua geração.

João Fonseca volta às quadras após eliminação no Rio Open. Foto: Luis Robayo/AFP

Eliminado pelo Alexandre Müller no Rio Open, Fonseca foi vingado nesta quarta-feira, antes mesmo de estrear em Indian Wells. Thiago Wild precisou salvar dois match points e reagir no tie-break decisivo, mas derrotou o europeu em sua estreia no Masters 1000.

TUDO SOBRE JOÃO FONSECA X JACOB FEARNLEY NO MASTERS 1000 DE INDIAN WELLS

Data : 06/03/2025 (quinta-feira).

: 06/03/2025 (quinta-feira). Horário : 16h (de Brasília).

: 16h (de Brasília). Local: Indian Wells, Estados Unidos.

ONDE ASSISTIR JOÃO FONSECA X JACOB FEARNLEY AO VIVO

ESPN 3 (TV fechada)

Disney+ (streaming)

ÚLTIMOS JOGOS DE JOÃO FONSECA E JACOB FEARNLEY