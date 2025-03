João Fonseca x Jan-Lennard Struff no Challenger de Phoenix: onde assistir ao vivo e horário

João Fonseca volta a quadra na noite desta quinta-feira, às 23h (de Brasília), pelas oitavas de final do Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. O jovem brasileiro, atual número 80 do mundo, terá pela frente o alemão Jan-Lennard Struff, 46º do ranking da ATP. Quem passar do confronto entre o brasileiro e Struff enfrenta nas quartas de final o francês Hugo Gaston, 93º do mundo.

Fonseca disputa o torneio de Phoenix depois de ter sido eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, no último sábado, pelo britânico Jack Draper. Em Phoenix, ele estreou na última terça-feira, com uma vitória por 2 a 0 sobre o russo Pavel Kotov.

João Fonseca entra em campo por uma vaga nas quartas de final do Challenger de Phoenix. Foto: Divulgação/ATP Challenger Tour

TUDO SOBRE JOÃO FONSECA X JAN-LENNARD STRUFF NO CHALLENGER DE PHOENIX

Data : 13/03/2025 (quinta-feira).

: 13/03/2025 (quinta-feira). Horário : 23h (de Brasília).

: 23h (de Brasília). Local: Phoenix, Estados Unidos.

ONDE ASSISTIR A JOÃO FONSECA X JAN-LENNARD STRUFF AO VIVO

Sportv 3 (TV fechada)

Challenger TV (site da ATP)

ÚLTIMOS JOGOS DE JOÃO FONSECA X JAN-LENNARD STRUFF