João Fonseca x Kei Nishikori na semi do Challenger de Phoenix: onde assistir ao vivo e horário

O desafio é grande. Nishikori atualmente é o número 76 do ranking da ATP, mas já foi top 4. Para chegar à semifinal, o tenista japonês despachou o italiano Flavio Cobolli por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/4.

João Fonseca, por outro lado, derrotou o francês Hugo Gascon com um duplo 6/4. Em caso de um novo título, o brasileiro vai embolsar o prêmio de cerca de R$ 1,4 milhão, além de 175 pontos no ranking da ATP. A competição em Phoenix é vista como prévia para o Masters 1000 de Miami, próximo compromisso do carioca de 18 anos.