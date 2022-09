Khachanov derruba Kyrgios nas quartas de final e celebra vitória em ‘jogo maluco’ no US Open

Em ascensão no circuito, após anos de polêmicas e resultados abaixo do esperado, Nick Kyrgios se despediu do US Open na madrugada desta quarta-feira. Ele foi eliminado nas quartas de final pelo russo Karen Khachanov em uma batalha de cinco sets e duração de 3h40min: 7/5, 4/6, 7/5, 6/7 (3/7) e 6/4. Com a vitória, o tenista da Rússia vai disputar uma semifinal de Grand Slam pela primeira vez na carreira.

“Foi um jogo maluco. Eu já esperava algo parecido. Eu estava pronto para correr muito, para lugar, para jogar cinco sets. Jogamos por quase quatro horas. Acho que era o único jeito de ganhar do Nick”, comentou Khachanov, ex-número 8 do mundo e atual 31º - deve subir para o 18º posto ao fim do torneio.

Karen Khachanov comemora vitória sobre Nick Kyrgios no US Open. Foto: EFE/EPA/JASON SZENES

Do outro lado, Kyrgios não escondeu a decepção pela derrota, principalmente pelo momento que vive no circuito. Na rodada anterior, havia eliminado o russo Daniil Medvedev, atual número 1 do mundo. E é o atual vice-campeão de Wimbledon. Ele sonhava em alcançar uma final de Grand Slam pela segunda vez na carreira.

“É apenas devastador, de partir o coração”, disse o tenista de 27 anos. “Na prática, todos os demais torneios do ano são uma perda de tempo. Você apenas treina e se prepara para estar num Grand Slam, que é pelo qual você será lembrado no futuro”, declarou o polêmico australiano.

Khachanov e Kyrgios fizeram um jogo de alto nível, marcado pela potência dos golpes. Foram 31 aces para o australiano e 30 para o russo. O perdedor ainda anotou 75 bolas vencedoras, contra 63 do tenista da Rússia. “Eu esperava raquetes voando no jogo. Estava preparado para isso e esperava que a torcida estivesse mais do lado dele”, disse Khachanov. A partida chegou a ser interrompida pelo árbitro de cadeira para pedir silêncio ao público em razão da empolgação da torcida em favor de Kyrgios.

Corte de cabelo

O jogo também foi paralisado brevemente por um motivo incomum. Um homem raspou a cabeça de outro na segunda fila da arquibancada, na beira da quadra, durante o jogo. A cena chamou a atenção dos demais torcedores porque ambos pareciam estar numa barbearia, com direito a avental típico do ambiente.

Ambos foram excluídos das arquibancadas por atrapalhar o jogo. “Quando alguém percebeu a situação, os seguranças removeram os dois indivíduos. Eles foram escoltados até a saída por terem interrompido o jogo. Há uma primeira vez para tudo”, comentou o porta-voz da federação de tênis dos Estados Unidos, Brendan McIntyre.