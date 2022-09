Kyrgios reclama de cheiro de maconha no complexo esportivo durante duelo válido pelo US Open

Durante partida do US Open, realizada na quarta-feira, o tenista australiano Nick Kyrgios chamou atenção ao reclamar com o árbitro principal do cheiro forte de maconha na quadra Louis Armstrong durante seu duelo com o francês Benjamin Bonzi. O tenista “fala” consigo mesmo o tempo todo durante sua apresentação, a cada jogada certa ou errada. Desta vez, ele se viu incomodado com o cheiro de maconha.

Mesmo atrapalhado pelo odor, o australiano venceu o confronto por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (3), 6-4, 4-6, 6-4, e carimbou vaga para a terceira etapa do torneio em Nova York. Kyrgios tem jogado com muita confiança, mas ainda alterna bons e maus momentos em quadra.

Leia também Bia Haddad tem dificuldades, perde para a campeã de 2019 e cai na chave de simples do US Open

O tenista, que chegou a ser repreendido pela arbitragem por ter cuspido na quadra, se dirigiu aos árbitros durante o segundo set da partida para reclamar do cheiro de maconha que sentia na quadra. Após o jogo, o australiano afirmou que sentia dificuldade para respirar por causa do odor.

Nick Kyrgios se incomodou com um forte cheiro de maconha na quadra Louis Armstrong durante partida do US Open. Foto: Julian Finner/AFP

“Sou asmático. Quando estou correndo de um lado para o outro, estou lutando para respirar. E isso (maconha) provavelmente não é algo que eu queira respirar entre os pontos de cada partida”, afirmou o tenista.

Classificado para a terceira fase do Grand Slam dos Estados Unidos, que acontece nesta sexta-feira, o australiano, 23º no ranking mundial, terá pela frente o americano JJ Wolf, que despachou o chileno Alejandro Tabilo. Kyrgios vem se tornando um dos principais tenista da nova geração. Ele tem recebido elogios de grandes rivais, como de Djokovic, que não está no US Open por se recusar a tomar a vacina para a covid-19.