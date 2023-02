Luisa Stefani e Rafael Matos celebram vaga na semifinal do Aberto da Austrália: ‘Ainda não acabou’

Os tenistas brasileiros Luisa Stefani e Rafael Matos vão disputar a semifinal da chave de duplas mistas do Aberto da Austrália. Eles avançaram ao vencerem os anfitriões John-Patrick Smith e Lizette Cabrera por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, na noite desta segunda-feira, pelo horário de Brasília.

Na disputa por uma vaga na decisão do primeiro Grand Slam da temporada, eles vão enfrentar outros tenistas da casa, Marc Pollmans e Olivia Gadecki, que avançaram ao superarem os também australianos Jason Kübler e Madison Inglis por 6/3 e 6/2. Os rivais dos brasileiros são convidados do torneio.

“Estou muito feliz, nesse grande cenário, poder estar de volta a um Grand Slam e a este, que é o meu favorito. Para nós é um sonho realizado jogar nessa quadra central. Essa atmosfera é muito divertida. Queremos seguir adiante. Ainda não acabou”, disse Luisa, que disputará uma semifinal de Grand Slam pela segunda vez na carreira.

A primeira aconteceu nas duplas femininas no US Open de 2021. Na ocasião, ela acabou se machucando durante a partida e acabou ficando afastada do circuito por um ano, voltando em setembro do ano passado.

A partida confirmou o bom entrosamento da dupla. Luisa, atual 34ª do mundo no ranking de duplas, e Rafael, 29º, acumularam a quinta vitória em cinco jogos jogando juntos. Eles iniciaram a parceria na United Cup, competição preparatória para o Aberto da Austrália e também se destacaram. Juntos, ainda não perderam.

“A United Cup foi um momento importante de podermos jogar pela primeira vez e competir por equipes em um ambiente com o time. Foi o perfeito cenário podermos jogar alguns jogos juntos e nos ajudou bastante”, analisou a tenista brasileira, medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, em 2021.