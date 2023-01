Luisa Stefani e Rafael Matos batem indianos e são campeões nas duplas mistas do Aberto da Austrália

Luisa Stefani e Rafael Matos são campeões das duplas mistas do Aberto da Austrália. Na noite desta quinta-feira, manhã de sexta em Melbourne, os brasileiros superaram os indianos Sania Mirza e Rohan Bopanna por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2, em 1h27.

Diante de rivais experientes, Luisa, de 25 anos, e Matos, de 27, foram persistentes para superar a ansiedade da primeira final da carreira em Grand Slams e devolver o Brasil ao topo após pouco mais de dois anos.

Leia também Luisa Stefani e Rafael Matos estão em ascensão e já são esperança de medalha nos Jogos de Paris-2024

A última vez em que a bandeira brasileira tremulou no lugar mais alto do pódio de um dos quatro principais torneios de tênis foi em 2020, com Bruno Soares, nas duplas masculinas do US Open. É a primeira vez que uma dupla inteiramente brasileira se sagra campeã na chave de duplas de um Grand Slam.

Rafael Matos e Luisa Stefani vencem o torneio de duplas mistas e são campeões na Austrália. Foto: Jaimi Joy/ Reuters

Os primeiros games deixaram a impressão de que a dupla brasileira não teria dificuldades para levar o título em Melbourne. Os indianos erraram jogadas simples e facilitaram a vida de Luisa e Matos, que abriram 2/0. Mas o tênis proporciona inversões de panorama em questão de minutos. A dupla do Brasil passou a errar com maior frequência e permitiu não só que a partida ficasse equilibrada, como a reação dos adversários no placar.

Com o marcador em 5 a 3, bastava aos indianos confirmar o serviço para levar o primeiro set e se aproximar do lugar mais alto do pódio. Luisa e Matos, porém, quebraram o saque de Sania e Bopanna e igualaram o jogo em 5 a 5. O empate persistiu em 6 a 6, levando o set para o tie-break. Os brasileiros, então, se impuseram, abriram vantagem de quatro set points, mas fecharam logo no primeiro.

Luisa e Matos se encontraram na partida. No segundo set, o jogo ficou mais fluido para os brasileiros, que encaixaram boas devoluções e ataques afiados. Os indianos não conseguiram seguir no mesmo ritmo e viram a dupla do Brasil abrir 4 a 1. Era questão de tempo para o título ser confirmado. Luisa e Matos não mediram esforços e conseguiram a vitória ganhando o segundo set por 6 a 2.

É CAMPEÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO! 🏆🎾🇧🇷



Luisa Stefani e Rafael Matos são campeões do Australian Open 2023!



Vitória nas duplas mistas sobre Mirza e Bopanna 🇮🇳 por 2 a 0 (7/6 e 6/2)



Que conquista gigante! pic.twitter.com/XLBdqqjSw3 — Time Brasil (@timebrasil) January 27, 2023

RECONHECIMENTO

“Luisa, muito obrigado. É muito importante ganhar esse título com você, temos ótima comunicação e energia. Nós tivemos foco e conseguimos o título. Muito bom ter o apoio dos brasileiros. É um sonho que se torna realidade. Não tenho palavras para descrever. Muito obrigado, Austrália. Veja vocês no ano que vem”, afirmou Rafael Matos.

Assim como Rafael Matos, Luisa Stefani também fez uma série de elogios aos adversários, que estão na reta final da carreira. A brasileira lembrou os momentos de dificuldade da última temporada. Ela ficou afastada do circuito por causa de uma grave lesão sofrida no US Open de 2021.

“Vocês (Sania Mirza e Rohan Bopanna) são muito importantes para inspirar futuras gerações de países diferentes. Jamais poderei agradecer o suficiente você, Rafa. Nós trabalhamos forte para voltar bem. É muito bom ter o apoio dos brasileiros aqui. Agradeço o meu time que me deixou em condições de voltar às quadras”, agradeceu Luisa, que voltou a atuar em alto nível.