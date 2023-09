Luisa Stefani sofre com irregularidade e é eliminada na semifinal do US Open por campeãs de 2020

Luisa Stefani está eliminada do US Open de 2023. Jogando ao lado da americana Jennifer Brady, a brasileira foi derrotada pela dupla campeã em 2020, formada pela alemã Laura Siegemund e russa Vera Zvonareva, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, Com o resultado, o Brasil não tem mais representantes na chave profissional do Grand Slam americano.

Luisa Stefani e Jennifer Brady não tiveram vida fácil na busca por uma das vagas na decisão de duplas femininas do US Open. No duelo com Laura Siegemund e Vera Zvonareva, que são as cabeças de chave número 12 do torneio, Stefani e Brady começaram mal e tiveram de correr atrás do marcador durante a maior parte da primeira parcial. No último game, a brasileira e a americana chegaram a salvar três set points, mas foram superadas por 6/4.

Apesar de ter fechado até que atuando bem no primeiro set, Stefani e Brady voltaram a ter dificuldade para confirmar o saque no início da segunda parcial e viram Siegemund e Zvonareva abrirem 4 a 1 com duas quebras de serviço. Na reta final, a dupla europeia confirmou o saque e voltou a quebrar para fechar em 6/1 e confirmar a vaga na decisão de duplas do US Open de 2023.

Luisa Stefani se garante na semifinal do US Open após dois anos Foto: Divulgação US Open

Na busca pelo segundo título do US Open em quatro anos, Laura Siegemund e Vera Zvonareva terão pela frente a canadense Daniela Dabrowski, que é ex-parceira de Luisa Stefani, e Erin Routliffe, da Nova Zelândia. A final acontecerá neste domingo, dia 10, às 12h pelo horário de Brasília.

Ainda em busca de sua primeira final de Grand Slam no feminino

A partida desta sexta-feira foi um marco para Luísa Stefani. Depois de dois anos de sua lesão ligamentar no joelho, em uma das semifinais do US Open de 2021, a tenista brasileira igualou seu melhor resultado na carreira em duplas femininas em um Grand Slam. Vale lembrar que no Australian Open de 2023, Luisa conquistou seu primeiro título de Grand Slam ao vencer a chave de duplas mistas ao lado do brasileiro Rafael Matos.