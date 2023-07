Luisa Stefani e Caroline Garcia vão às oitavas de Wimbledon; Ingrid Martins também avança

Duas tenistas brasileiras avançaram às oitavas de final das duplas femininas de Wimbledon na manhã deste domingo. Campeãs do WTA 500 de Berlim no último mês, Luisa Stefani e a francesa Caroline Garcia eliminaram a canadense Leylah Fernandez e a americana Taylor Townsend por 2 sets a 1. Já a carioca Ingrid Martins e a belarrussa Lidziya Marozava superaram as romenas Ana Bogdan e Jaqueline Cristian por 2 sets a 0.

Em 2h15 de partida, Luisa Stefani e Caroline Garcia superaram as americanas com parciais de 6/4, 6/7 (6/8) e 6/3. Com uma quebra, a dupla da tenista paulista abriu vantagem, mas não conseguiu confirmar a vitória no tie-break do segundo set. No set decisivo, Luisa e Caroline Garcia conseguiram uma quebra no primeiro serviço e confirmaram a vitória.

Luisa Stefani e Caroline Garcia enfrentarão a dupla formada por Tímea Babos, da Hungria, e Kirsten Flipkens, da Bélgica. Ingrid Martins e Marozava também têm rivais confirmadas nas oitavas de final. Elas enfrentarão Oksana Kalashnikova, da Geórgia, e Iryna Shymanovich, da Belorrússia.

Luisa Stefani e Caroline Garcia avançam em Wimbledon. Foto: Wimbledon

Ingrid e Marozava confirmaram a vitória com duplo 6/4 neste domingo em 1h27 de partida. Após muita consistência e vitória no primeiro set, o ponto alto do jogo veio no set seguinte. A dupla da brasileira saiu de um 40 a 0 para vencer o game e empatar por 4/4, ganhando moral para confirmar o 6/4 nos dois games restantes.