Mbappé, Ibrahimovic, Tom Brady: confira os famosos na final de Roland Garros neste domingo

A final do Roland Garros entre Djokovic e Ruud neste domingo em pleno Philippe-Chatrier é pela taça do Grand Slam francês. O público lotou as arquibancadas para ver o duelo entre o sérvio e o norueguês, e entre eles, algumas celebridades estavam presentes para assistir a decisão.

Kylian Mbappé, jogador do time da casa Paris Saint-Germain, sentou ao lado de Zlatan Ibrahimovic,, que no início do mês anunciou aposentadoria do futebol profissional. Mbappé, por outro lado, participou do último jogo pelo PSG no último dia 3, pelo Campeonato Francês, e agora está de férias com o fim da temporada.

Outro nome do esporte que esteve no Philippe-Chatrier é Tom Brady, jogador de futebol americano. Ex-marido da modelo brasileira Gisele Bündchen se aposentou em definitivo em fevereiro de 2023. Já do mundo do tênis, os campeões de Roland Garros Yannick Noah e Gustavo Kuerten foram vistos na Philippe-Chatrier. Noah foi o último francês a vencer o Grand Slam em casa, enquanto Guga conquistou o torneio em 2001 pela última vez.

Do automobilismo, os franceses Esteban Ocon e Pierre Gasly, pilotos de Fórmula 1, viram a partida da final da primeira fileira.

Além dos atletas, outra celebridade foi flagrada assistindo ao jogo da final. Hugh Jackman, ator que eternizou o personagem Wolverine nos cinemas, também esteve em Paris para assistir a decisão.