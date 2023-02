Tênis: Laura Pigossi cai na semifinal do Torneio de Cali e segue fora do Top 100

Medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, a tenista Laura Pigossi se despediu do Torneio de Cali, na Colômbia, neste sábado. Ela foi eliminada na semifinal da competição, de nível WTA 125, pela argentina Paula Ormaechea pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em quase duas horas de partida.

Laura era a cabeça de chave número dois no saibro colombiano, mas acabou não resistindo à maior experiência da rival argentina, que já foi a 59ª do mundo - atualmente é a 206ª. Ormaechea obteve uma quebra de saque no set inicial e três na segunda parcial, encaminhando a vitória.

Laura Pigossi chegou perto de ser uma das finalistas do Torneio de Cali e segue na busca de entrar no Top 100 do ranking de simples. Foto: Martin Keep/AFP

A queda na semifinal vai impedir a medalhista de bronze em Tóquio, em 2021, de voltar ao Top 100 do ranking de simples, na atualização de segunda-feira. Laura ocupa no momento o 110º posto da lista da WTA. Vai subir para o 103º. Sua melhor posição da carreira é exatamente o 100º lugar.

A final da chave de simples de Cali será totalmente argentina. No domingo, Paula Ormaechea vai enfrentar a compatriota Nadia Podoroska, que avançou ao derrotar na outra semifinal a local Emiliana Arango.