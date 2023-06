Meligeni se emociona com Bia Haddad e traça caminho para bater Iga Swiatek: ‘Precisa ser agressiva’

Fernando Meligeni, uma das referências do tênis brasileiro nas últimas décadas e hoje comentarista dos canais esportivos da Disney, não esconde sua alegria em ver o sucesso de Bia Haddad nas quadras de saibro de Roland Garros. Nesta quarta-feira, a brasileira eliminou Ons Jabeur, por 2 sets a 1, e avançou à semifinal do Grand Slam. Ela agora vai enfrentar Iga Swiatek, número 1 do mundo no ranking da WTA. A partida tem previsão para começar às 11h15 (horário de Brasília) desta quinta-feira, com transmissão da ESPN 2 e SporTV 3.

Hoje aos 52 anos, Fininho – como ficou conhecido por seu porte físico ao longo de sua carreira nas quadras – começou cedo no mundo do tênis, ainda na década de 1990. Mais de 20 anos depois, se emociona ao enxergar o sucesso de uma brasileira no solo de Paris. “Importante não só para ela, mas para toda a comunidade tenística”, afirmou ao Estadão. “Conheço a Bia desde pequena, sempre jogou com a minha sobrinha (Carol) e isso me deixa ainda mais feliz.”

Com a vitória sobre Ons Jabeur, Bia está praticamente garantida no top 10 do ranking da WTA. “É uma emoção gigantesca. Importantíssimo para o nosso tênis, mas ainda mais para a carreira dela (Bia Haddad), que transcende”, ressaltou Meligeni. Ao longo do torneio, a brasileira derrotou, além da tunisiana, nomes como Ekaterina Alexandrova, número 23 do ranking, e Sara Sorribes Tormo.

Bia Haddad vai ter de melhorar o saque para vencer Iga Swiatek, número 1 do mundo no ranking da WTA Foto: Thibault Camus / AP

Contra Swiatek, Bia terá seu maior desafio na temporada. A polonesa de 22 anos vem de 12 vitórias consecutivas em Roland Garros – é a atual campeã do torneio. Ela está no topo do ranking há mais de um ano – ela assumiu a primeira colocação em 4 de abril de 2022 – já eliminou Cristina Bucsa, Claire Liu, Wang Xinyu e Lesia Tsurenko no caminho até a semifinal em Paris. Além disso, não perdeu nenhum set até aqui. Seu desempenho tem sido impecável, portanto. Contra Coco Gauff, por exemplo, Iga nem precisou do terceiro set. Isso a leva para a semifinal contra Bia menos desgastada fisicamente.

Por outro lado, no único confronto entre as tenistas, a brasileira se saiu melhor. No WTA 1000 de Toronto, em 2022. Na ocasião, Bia venceu por 2 sets a 1 (com parciais de 6/4, 3/6 e 7/5). O torneio do último ano foi disputado em quadra rápida, como é o caso do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada. Em Roland Garros, é utilizada o solo de saibro.

Para Meligeni, apesar do favoritismo da polonesa, há motivos para o torcedor acreditar no sucesso de Bia Haddad. “É um jogo duro, mas você não pode esperar nada diferente de uma semifinal de Grand Slam. Ela vai ter que ser muito agressiva, vai ter que ser muito precisa dentro da agressividade dela e vai ter que atacar muito o saque da Swiatek”, pontua o ex-tenista. A polonesa se destaca em todos os solos, mas domina o saibro: em sua carreira, soma 49 vitórias e cinco derrotas.

“A Bia é uma jogadora que devolve muito bem saque. Coloca muita pressão. Ela vai precisar sacar bem. Contra a Ons Jabeur, se destacou nisso principalmente após o segundo set.”

Mesmo que seja eliminada na semifinal, Bia já superou uma marca do tênis brasileiro: é a primeira atleta a chegar a essa fase de um Grand Slam desde Maria Esther Bueno, em 1968. Para Meligeni, o desempenho é importante para fomentar o esporte.

“É um momento importante para espelhar novas gerações. Quando apareceu o Guga, todo mundo começou a acreditar. Eu mesmo vivi isso ao ver o Guga ganhar e achar que era possível. Esses resultados são importantes porque ela abre caminho. Ainda mais no Brasil em que o tênis é pouco falado”, afirmou o ex-tenista, que ainda enalteceu o fato de agora o tênis brasileiro estar sendo representado por uma mulher.

“Hoje é muita gente falando sobre tênis, falando da Bia. É ainda mais legal por serem as mulheres jogando bem tênis. Durante muito tempo foram os meninos que tocaram o nosso tênis, com Guga, (Luiz) Mattar, Jaiminho (Jaime Oncins), comigo, (Thomaz) Bellucci. Agora o expoente é uma menina”, finalizou.