Miami Open: horário e onde assistir à final do torneio de tênis

Jannik Sinner e Daniil Medvedev se enfrentam hoje, 2, na final do Masters 1000 de Miami, nos EUA. A partida ocorre às 14h (Horário de Brasília) e marca o sexto confronto entre ambos os tenistas. O histórico é extremamente favorável ao russo, que ganhou todos os jogos contra o rival até o momento.

O italiano, no entanto, surpreendeu ao bater o espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão do torneio e líder do ranking, e ir para sua segunda final em Miami. Já eliminou o compatriota Karen Khachanov por 2 sets a 1.

O italiano Jannik Sinner celebra a vitória contra o espanhol Alcaraz na semifinal do Miami Open. Foto: Matthew Stockman/Getty Images via AFP

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Miami, EUA.

ESTÁDIO: Hard Rock Stadium.

DATA: 2 de abril de 2023.

HORÁRIO: 14:00 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN2 (TV Fechada)

Star+ (Streaming)