Nadal lamenta aposentadoria de Federer: ‘Queria que este dia nunca chegasse’

Um dos maiores rivais de Roger Federer, Rafael Nadal lamentou nesta quinta-feira a notícia da aposentadoria do tenista suíço. Em mensagem ao ex-número 1 do mundo, o espanhol exaltou sua trajetória e disse ter sido um “privilégio” enfrentar Federer nas últimas duas décadas no circuito.

“Querido Roger, meu amigo e rival. Eu desejava que este dia nunca chegasse. É um dia triste para mim, pessoalmente, e para os esportes por todo o planeta. Tem sido um prazer, uma honra e um privilégio compartilhar todos estes anos com você, viver momentos tão incríveis dentro e fora de quadra”, disse o espanhol.

Federer e Nadal concentraram as atenções do circuito no final dos anos 2000, com partidas épicas, como as três finais seguidas de Wimbledon que disputaram, entre 2006 e 2008. A última, única vencida pelo espanhol, é considerada por muitos como a melhor partida da história.

Roger Federer (dir.) segura o troféu de campeão do torneio de Wimbledon, em 2006, ao lado de Nadal, vice-campeão. Foto: AP Photo/Anja Niedringhaus, File

A rivalidade, contudo, se tornou amizade anos depois. Eles fizeram exibições em diferentes cantos do planeta, muitas vezes para arrecadar recursos para suas respectivas fundações, voltadas para filantropia. Com apoio do espanhol, Federer criou a Laver Cup, torneio entre equipes, que rapidamente fez sucesso, principalmente após o jogo de duplas reunindo as duas lendas em 2017.

“Nós teremos muito outros momentos para compartilhar juntos no futuro. Há muitas coisas a serem feitas juntos, sabemos disso. Por agora, eu desejo sinceramente toda a felicidade com sua esposa, Mirka, seus filhos, sua família e aproveite o que virá pela frente. Nos vemos em Londres, na Laver Cup”, disse Nadal, referindo-se ao torneio que vai marcar a despedida do suíço.

Continua após a publicidade

Federer e Nadal protagonizaram uma das maiores rivalidades da história do tênis. O clássico ganhou até apelido: “Fedal”. Mas o espanhol liderou a série com certa vantagem. Ele soma 24 vitórias, contra 16 do suíço, que “reagiu” nos últimos jogos entre eles. Venceu sete dos últimos oito confrontos.

Dear Roger,my friend and rival.

I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world.

It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court 👇🏻 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022

Repercussão

O presidente da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Andrea Gaudenzi, também lamentou a baixa de peso no circuito. “O impacto de Roger no tênis e o legado que ele construiu são impossíveis de serem exagerados. Nos últimos 24 anos, Roger trouxe milhões de fãs para o jogo. Ele liderou uma incrível nova era de crescimento e aumento da popularidade do nosso esporte. Poucas atletas transcenderam as quadras como ele fez. Roger nos fez sentir orgulho e felicidade por fazermos parte do mesmo esporte”, disse o dirigente.

Pelas redes sociais, o Comitê Olímpico Internacional (COI) exaltou a trajetória do tenista, que faturou duas medalhas olímpicas em sua carreira: ouro em duplas em Pequim-2008 e prata em simples em Londres-2012. “Uma carreira incrível chegou ao fim. Muito obrigado por todas as memórias, Roger Federer! Você fará falta!”

Em comunicado, o presidente do COI, Thomas Bach, se manifestou sobre a aposentadoria do tenista. “Roger Federer é um cavalheiro dentro e fora das quadras e é um verdadeiro campeão olímpico. Parabéns, Roger, por sua destacada carreira. Boa sorte para o futuro. Espero que nossos caminhos voltem a se cruzar”, disse o alemão.

A direção de Wimbledon também homenageou o suíço, recordista de títulos na grama londrina, com oito troféus. “Roger, como nós podemos começar? Foi um privilégio testemunhar sua jornada e ver você se tornar um campeão em cada sentido desta palavra. Vamos sentir muita falta da sua graça nas quadras, mas tudo o que podemos dizer por agora é obrigado pelas memórias e pela alegria que você proporcionou para tantos.”

Continua após a publicidade

Pelas redes sociais, diversos tenistas lamentaram a aposentadoria do suíço. “Hoje é um dia triste para o tênis, sem qualquer dúvida”, afirmou o ex-tenista espanhol David Ferrer. “Roger foi um dos meus ídolos e uma fonte de inspiração! Obrigado por tudo o que você fez pelo nosso esporte. Eu ainda quero jogar com você! Desejo toda a sorte do mundo para o que vier em sua vida”, disse o também espanhol Carlos Alcaraz, novo número 1 do mundo.

Lenda do tênis, Billie Jean King afirmou que Federer tem o “tênis mais completo” de sua geração. “Roger Federer é o campeão dos campeões. Tem o tênis mais completo de sua geração e conquistou os corações dos fãs do nosso esporte pelo mundo com sua velocidade incrível em quadra e sua poderosa mente voltada para o tênis. Ele tem uma carreira histórica, que deixou memórias para sempre”, afirmou.