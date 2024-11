Nadal perde para holandês na Copa Davis em possível jogo de despedida da carreira

O jogo começou equilibrado com os dois tenistas confirmando seus serviços. Com 62% de aproveitamento no saque, Nadal tentou impor o seu ritmo apostando na troca de bolas e na eficiência dos seus golpes. Apesar de sentir a pressão e a importância da partida por ter do outro lado da quadra um dos maiores tenistas de todos os tempos, Botic Van de Zandschulp soube controlar o nervosismo. Ele apostou na regularidade para conseguir pontuar e não deu nenhum tipo de vantagem para o rival espanhol.

A primeira quebra só aconteceu no nono game e foi a favor da Holanda. Para definir a disputa, o holandês aproveitou a brecha deixada por Nadal abrindo vantagem de 5 a 4 e jogando a pressão para o experiente concorrente. Com o saque na mão e a chance definir o primeiro set, Van de Zandschulp foi cirúrgico em seus golpes. Sem dar chance de recuperação ao adversário, impôs um 40 a 15 sem dificuldades e fechou a parcial inicial com um 6/4 diante do rival de peso.