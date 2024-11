Nadal se despede das quadras após derrota da Espanha na Copa Davis

A derrota de Rafael Nadal para Botic Van de Zandschulp foi o último ato da brilhante carreira do maior tenista espanhol. A eliminação da Espanha nas quartas de final da Copa Davis para a Holanda, em Málaga, definiu a aposentadoria do tenista. Havia a expectativa de que o país avançasse na competição e o veterano pudesse voltar a jogar, o que não ocorreu.

No primeiro dos três confrontos entre espanhóis e holandeses, Botic Van de Zandschulp levou a melhor e venceu Nadal, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4, na Martin Carpena Arena.

Veja também Nadal perde para holandês na Copa Davis em possível jogo de despedida da carreira

PUBLICIDADE Dono de 22 títulos de Grand Slam e ainda dois ouros olímpicos, o tenista espanhol entrou em quadra para disputar o seu último torneio bastante concentrado. Antes da partida, ao ouvir o hino nacional, ele se emocionou e ficou com os olhos marejados por se aproximar de um momento tão marcante em sua trajetória. O jogo começou equilibrado com os dois tenistas confirmando seus serviços. Com 62% de aproveitamento no saque, Nadal tentou impor o seu ritmo apostando na troca de bolas e na eficiência dos seus golpes.

No primeiro confronto, Nadal foi derrotado pelo holandês Botic Van de Zandschulp. Foto: Manu Fernandez/AP

Apesar de sentir a pressão e a importância da partida por ter do outro lado da quadra um dos maiores tenistas de todos os tempos, Botic Van de Zandschulp soube controlar o nervosismo. Ele apostou na regularidade para conseguir pontuar e não deu nenhum tipo de vantagem para o rival espanhol.

Publicidade

A primeira quebra só aconteceu no nono game e foi a favor da Holanda. Para definir a disputa, o holandês aproveitou a brecha deixada por Nadal, abrindo vantagem de 5 a 4 e jogando a pressão para o experiente concorrente.

Com o saque na mão e a chance definir o primeiro set, Van de Zandschulp foi cirúrgico em seus golpes. Sem dar chance de recuperação ao adversário, impôs um 40 a 15 sem dificuldades e fechou a parcial inicial com um 6/4 diante do rival de peso.

A desvantagem de 1 a 0 mexeu com os ânimos de Nadal e o segundo set começou da pior maneira. Em busca de uma reação imediata, o espanhol pecou por não conseguir encaixar seu jogo. Focado em não cometer erros, o holandês aproveitou a oportunidade de obter a quebra logo no primeiro game, converteu seu serviço na sequência e abriu uma importante vantagem de 2 a 0.

Se a parcial anterior foi marcada pelo equilíbrio, o segundo set mostrou Nadal bem abaixo do esperado. Ele até confirmou o seu saque, mas viu o rival fazer a sua parte e impor uma nova quebra no quinto game, garantindo uma vantagem de 4 a 1 pavimentando o caminho de uma vitória até certo ponto tranquila.

Embalado pela torcida, porém, Nadal renasceu ao devolver a quebra. Diante de uma desvantagem de 4 a 2, mas com o saque na mão, o espanhol deixou no ar uma esperança de reação e encostou no holandês, fazendo 4 a 3 e tirando o adversário da zona de conforto.

Publicidade

O holandês, porém, soube suportar a pressão da torcida, voltou a administrar a vantagem e esfriou o ímpeto de Nadal. Ao confirmar seus dois serviços, ele definiu o segundo set em 6/4 e garantiu uma marcante vitória em cima de um dos maiores tenistas de todos os tempos em Málaga.

No segundo confronto do dia, Carlos Alcaraz empatou o duelo, ao derrotar Tallon Griekspoor, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/0 e 6/3. “Foi por Rafa”, disse o jovem espanhol após partida.

Mas nas duplas Alcaraz e Marcel Granollers lutaram muito, mas perderam para Wesley Koolhof e Botic van de Zandschulp em dois sets muito equilibrados: 7/6 (7/4) e 7/6 (7/3).