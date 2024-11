Nadal se emociona na despedida: 'Quero ser lembrado como um garoto que realizou seus sonhos'

Humilde, o astro espanhol ainda se definiu como satisfeito pelas façanhas na modalidade. “Eu deixei aquele garoto orgulhoso”, frisou. “Os títulos, os números, eles estão marcados. As pessoas provavelmente sabem disso.”

Nadal dedicou as vitórias e títulos ao apoio das arquibancadas. “Sinceramente, são 20 anos de carreira profissional em que a torcida sempre me animou, nos bons momentos me ajudou a conquistar o próximo ponto e nos momentos difíceis me incentivou a continuar lutando. Na Espanha e no mundo em geral, me senti muito feliz por receber tanto carinho.”

Com poucos jogos nos últimos meses e batalha incessante contra as dores, o ex-número 1 do mundo admitiu que a aposentadoria acabou sendo a única saída encontrada pelo desgaste físico. “A realidade é que você nunca quer que esse momento chegue, não estou cansado de jogar tênis, mas meu corpo não quer mais jogar tênis”, lamentou Nadal. “Tenho de aceitar a situação, me sinto super privilegiado, consegui transformar um dos meus hobbies em minha carreira, e demorou muito mais do que eu imaginava. Só posso ser grato à vida.”