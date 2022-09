Nadal celebra vaga na 3ª rodada do US Open após oscilações e sangue no nariz; veja vídeo do acidente

Só faltaram as lágrimas para Rafael Nadal no US Open. Porque suor e até sangue o espanhol deixou em quadra na madrugada desta sexta-feira. O número três do mundo fez uma daquelas performances de recuperação, tão típicas em sua carreira, para alcançar a terceira rodada do Grand Slam americano, eliminando o italiano Fabio Fognini.

Nadal, que tem chances de terminar o US Open na liderança do ranking, superou o rival por 3 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4, 6/2 e 6/1, em 2h43min de confronto. Na terceira rodada, ele enfrentará o freguês Richard Gasquet. O espanhol nunca perdeu para o francês, em 17 jogos no circuito.

Para alcançar a terceira rodada, Nadal sofreu mais do que esperava na noite desta quinta-feira. O espanhol fez um dos piores inícios de partida de sua carreira. Foram 28 erros não forçados nos dois primeiros sets, e 37 no total. Fognini falhou ainda mais, com 60, mas faturou a primeira parcial.

“Foi um dos meus piores começos, provavelmente. Mas isso faz parte do jogo. Você precisa ficar humilde, precisa aceitar a situação. Não foi um mês fácil para mim, então sei que esse tipo de coisa pode acontecer”, comentou o espanhol. “É uma nova oportunidade para mim. Estou vivo depois de uma partida como essa. E isso significa muito.”

Rafael Nadal machucou seu nariz após acertar a si mesmo com a raquete. Foto: Jason Szenes/EFE/EPA

A partida teve ares dramáticos mesmo quando o espanhol já liderava o placar e encaminhava a vitória. No quarto set, quando vencia a parcial por 3 a 0, deixou a raquete cair e ela voltou com força contra o seu próprio nariz. A pancada gerou um corte e sangramento, que obrigou o tenista a pedir atendimento médico em quadra. Ele voltou a jogar com um curativo no local.

Em mais uma temporada marcada por lesões, Nadal segue fazendo história no tênis. O recordista de títulos de Grand Slam, com 22 troféus, sonha com a quinta conquista no US Open, o que o faria igualar marcas de Jimmy Connors, Roger Federer e Pete Sampras, os maiores campeões do Grand Slam Americano na Era Aberta (desde 1968).

Até agora, o espanhol tem um retrospecto impecável nos Grand Slams de 2022. Ele foi campeão do Aberto da Austrália e de Roland Garros e desistiu da semifinal de Wimbledon por um problema físico no abdome, já superado. No total, ele soma 21 vitórias e nenhuma derrota em Majors neste ano. Se chegar ao título, Nadal retomará o topo do ranking.

Rafael Nadal acertou o próprio nariz após a raquete bater no chão 🎾🇪🇸#USOpen2022 pic.twitter.com/nOCDjYQe3F — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) September 2, 2022

CLASSIFICAÇÃO ANTECIPADA

Com a vitória desta madrugada, o tenista da Espanha se tornou o primeiro a se classificar para o ATP Finals, o torneio que reúne os oito melhores da temporada em Turim, em novembro.