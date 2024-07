Olimpíadas 2024: Bia Haddad Maia vive drama com sumiço de mala de equipamentos a dias da estreia

A tenista, no entanto, diz que seu AirTag — um dispositivo de rastreamento desenvolvido pela Apple — indica que a mala sequer saiu do Aeroporto de Guarulhos. A frustração da tenista se dá pela proximidade de sua estreia no torneio.

O sorteio das chaves do tênis feminino acontece na quinta-feira, dia 25, e as partidas se iniciam no sábado, dia 27. Em 22º lugar no ranking da WTA, a brasileira é uma das cabeças de chave da competição. Bia também deve jogar nas duplas femininas e nas duplas mistas em Paris 2024.