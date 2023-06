Bia Haddad x Ons Jabeur: onde assistir, horário e trajetória em Roland Garros

Com o nome já garantido na história do tênis brasileiro, Bia Haddad entra em quadra nesta quarta-feira buscando ainda mais. A partir das 7h da manhã, a tenista terá pela frente a tunisiana Ons Jabeur, atual número sete do mundo, na disputa por uma vaga na semifinal de Roland Garros.

Bia Haddad entrará em quadra sabendo que é a 13ª melhor tenista do mundo e uma das melhores do Brasil na história. Apesar de ser a mais bem classificada no ranking da WTA (Organização Mundial das tenistas mulheres) na história do Brasil, Bia ainda pode ser colocada atrás Maria Esther Bueno, que marcou seu nome no esporte mundial ao conquistar títulos em Wimbledon e no US Open nos anos 50 e 60.

Ex-número 2 do ranking da WTA, Ons Jabeur é uma referência do mundo árabe no tênis. Nos últimos anos, se tornou primeira mulher árabe a chegar às quartas e semifinal de um torneio de Grand Slam – Aberto da Austrália, em 2020, e finais de Wimbledon e Aberto da Austrália no último ano, respectivamente. Ao alcançar o número 2 do mundo, ela se tornou a atleta árabe com a melhor classificação na história do esporte.

Bia Haddad busca a primeira semifinal de Grand Slam da sua carreira Foto: AP Photo/Jean-Francois Badias

BIA HADDAD X ONS JABEUR

LOCAL : Paris

: Paris DATA : 7 de junho de 2023 (quinta-feira).

: 7 de junho de 2023 (quinta-feira). HORÁRIO: 7h00 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

STAR+ (Streaming).

SPORTV 3 (TV fechada)

TRAJETÓRIA EM ROLAND GARROS

Primeira rodada: Bia Haddad 2 x 0 Tatjana Maria (ALE) - 6/0 e 6/1

Bia Haddad 2 x 0 Tatjana Maria (ALE) - 6/0 e 6/1 Segunda rodada : Diana Shnaider (RUS) 1 x 2 Bia Haddad - 6/2, 5/7 e 6/4

: Diana Shnaider (RUS) 1 x 2 Bia Haddad - 6/2, 5/7 e 6/4 Terceira rodada: Ekaterina Aleksandrova (RUS) 1 x 2 Bia Haddad - 5/7, 6/4 e 7/5

Ekaterina Aleksandrova (RUS) 1 x 2 Bia Haddad - 5/7, 6/4 e 7/5 Oitavas de final: Sara Sorribes Tormo (ESP) 1 x 2 Bia Haddad - 6/7, 6/3 e 7/5.

TRAJETÓRIA DE ONS JABEUR

Primeira rodada: Lucia Bronzetti (ITA) 0 x 2 Ons Jabeur (TUN) - 6/4, 6/1

Lucia Bronzetti (ITA) 0 x 2 Ons Jabeur (TUN) - 6/4, 6/1 Segunda rodada: Océane Dodin (FRA) 0 x 2 Ons Jabeur (TUN) - 6/2 e 6/3

Océane Dodin (FRA) 0 x 2 Ons Jabeur (TUN) - 6/2 e 6/3 Terceira rodada: Olga Danilovic (SER) 1 x 2 Ons Jabeur (TUN) - 4/6, 6/4 e 6/2

Olga Danilovic (SER) 1 x 2 Ons Jabeur (TUN) - 4/6, 6/4 e 6/2 Oitavas de final: Bernarda Pera (EUA) 0 x 2 Ons Jabeur (TUN) - 6/3 e 6/1









