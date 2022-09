Osaka desiste e Bia Haddad avança às quartas de final em Tóquio

Beatriz Haddad Maia não precisou suar para alcançar as quartas de final do Torneio de Tóquio, nesta quinta-feira. A atual número 16 do mundo avançou diretamente por causa da desistência da local Naomi Osaka, que alegou problemas médicos para não entrar em quadra no WTA 500 disputado na capital japonesa.

Atual campeã, Osaka era uma das favoritas ao título, diante de sua torcida. Curiosamente, venceu o jogo de estreia por conta do abandono da rival. Precisou vencer apenas um game contra a australiana Daria Saville. Nesta quinta, avisou à organização do torneio que não teria condições de entrar em quadra, sem dar maiores detalhes.

Leia também Federer confirma que jogará duplas com Nadal em sua despedida das quadras

“Eu lamento muito por não poder jogar hoje. É uma honra poder jogar em Tóquio, diante de tantos fãs incríveis aqui no Japão. Este é e sempre será uma competição muito especial para mim e eu queria muito jogar. Mas meu corpo não vai me permitir. Vejo vocês no ano que vem”, disse Osaka.

Bia Haddad vai encarar adversária russa nas quartas de Tóquio. Foto: Reprodução/Twitter

O abandono beneficia diretamente Bia Haddad, que ganha um descanso extra e avança sem desgastes físicos. Na estreia, a brasileira vencera outra japonesa, Yuki Naito, por 6/4 e 6/2. Com a vaga nas quartas, ela assegura seu retorno ao 15º lugar do ranking, igualando sua melhor posição da carreira. Se continuar vencendo em Tóquio, deve superar essa marca.

Nas quartas, sua adversária será a russa Veronika Kudermetova, quarta cabeça de chave, que avançou ao arrasar a mexicana Fernanda Contreras Gomez por 6/0 e 6/1. Bia é a pré-classificada número cinco da competição japonesa.

Em outros confrontos do dia, a croata Petra Martic eliminou a favorita Karolina Pliskova, da República Checa, por 6/3 e 6/4. E a russa Liudmila Samsonova despachou a chinesa Wang Xinyu por 7/6 (7/5) e 6/3.