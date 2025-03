Quem é Alexander Bublik, adversário de João Fonseca na final do Challenger de Phoenix, neste domingo

O brasileiro João Fonseca está na final de mais um torneio de sua curta e promissora carreira, no Challenger de Phoenix. Neste domingo, às 18h (de Brasília), o jovem de 18 anos enfrentará pelo título nos Estados Unidos o casaque Alexander Bublik, de 27 anos.

Bublik nasceu na Rússia, mas desde 2016 decidiu defender a bandeira do Casaquistão. Ele é conhecido pelo seu estilo ousado e até mesmo excêntrico dentro de quadra. Do alto dos seus 1,96m, o tenista abusa de lances de efeito, bolas curtas e saques por baixo. E costuma ter reações extremas durante os jogos: da raiva, por vezes descontada nas raquetes, ao bom humor.

Alexander Bublik será o adversário de João Fonseca na final do Challenger de Phoenix. Foto: @bublik/Via Instagram

Com esse jogo pouco usual, Bublik já obteve grandes feitos no circuito e acumula sete vice-campeonatos e quatro títulos da ATP no currículo, entre eles o do ATP 500 de Halle, na Alemanha, em 2023, sua maior conquista.