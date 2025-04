Rafael Matos coloca o Brasil nas oitavas do Masters de Montecarlo em parceria com campeão

Único representante brasileiro na disputa do Masters 1000 de Montecarlo após a eliminação de Marcelo Melo, no domingo, Rafael Matos estreou bem na competição, garantindo o País nas oitavas de final. A parceria com o belga Joran Vliegen venceu a dupla convidada formada pelo francês Arthur Rinderlneck e o monegasco Valentin Vacherot no super tie-break: 6/4, 6/7 (7/9) e 10/2.

Matos e Vliegen, atual campeão de duplas em Montecarlo, entraram na competição de última hora, substituindo a parceria entre o francês Ugo Humbert e o italiano Lorenzo Musetti, que desistiu da disputa nesta segunda-feira.

Rafael Matos avança em Montecarlo e vai disputar a próxima fase. Foto: Córdoba Open

PUBLICIDADE E travaram grande batalha no primeiro set até 3 a 3, quando aproveitaram o break point e abriram frente. Os rivais, contudo, devolveram a quebra a seguir, mas mais uma vez foram quebrados. Confirmando o saque, brasileiro e bela abriram 1 a 0 no segundo set point. A segunda parcial, contudo, foi bastante equilibrada e sem nenhuma chance de quebra para ambos os lados. A parceria de Matos abriu logo 3 a 1 no tie-break, depois 5 a 3, mas não sustentou, desperdiçando um match point com 6 a 4. Os rivais viraram e deixaram tudo igual com 9 a 7.

No set desempate, Matos e Vliegen mostraram enorme concentração e força para e imporem do começo ao fim. Com três quebras, foram logo abrindo 8 a 1. Arrasadores, fecharam em 10 a 1 após 1h44 de disputa.

Nas oitavas de final, agendada para esta terça-feira em Montecarlo, brasileiro e belga terão uma parceria de peso pela frente, formada pelos russos Karen Khachanov e Andrey Rublev.

TORNEIO DE SIMPLES DO MASTERS DE MONTECARLO

Número 25 do mundo, Khachanov estava na chave de simples também, mas acabou eliminado na estreia nesta segunda-feira, ao cair diante do compatriota Daniil Medvedev, cabeça de chave 9, em três sets, parciais de 5/7, 6/4 e 4/6 em terceiro set com set quebras, sendo cinco seguidas no fim.

O resultado mais surpreendente do dia foi a queda do norte-americano Ben Shelton, 11º favorito, que levou a virada do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, parciais de 7/6 (7/2, 2/6 e 1/6. Destaque, ainda, para os triunfos de Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Gael Monfils.