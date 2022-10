Rafael Matos conquista 1º título de duplas de ATP em quadra dura na Bulgária 

O brasileiro Rafael Matos, 35º do mundo, conquistou, neste domingo, o título do ATP 250 de Sofia de duplas, realizado na Bulgária. Ao lado do espanhol David Vega, ele derrotou na decisão os alemães Fabian Fallert e Oscar Otte por 2 sets a 1 (com parciais de 3/6, 7/5 e 10/8). Esta é sua primeira conquista de ATP no piso duro e a sexta na carreira.

Matos soma o quinto troféu somente nesta temporada, onde venceu no piso de saibro com Felipe Meligeni no Chile, e quatro com Vega, no Marrocos, na Suécia, e na grama de Mallorca, na Espanha. Ainda foi finalista no saibro de Munique, na Alemanha.

“Muito feliz com essa conquista, nossa primeira na quadra rápida, coberta ainda. Não é onde nos sentimos mais confortáveis, mas valoriza por essa dificuldade a mais e saímos bem felizes. Era a superfície que faltava, felizes por vencermos em todos os pisos”, comemorou Matos.

Sobre o desempenho que determinou a vitória, ele disse que a partida foi muito equilibrada. “Jogo decidido muito no detalhe, tivemos situações de bastante aperto no 5/5 do segundo set. O David sacou em 30/40 e ganhamos um ponto super longo, estivemos 8 a 6 abaixo no super tie-break e jogamos bem nos últimos quatro pontos”, concluiu.

O próximo compromisso é já a partir de terça-feira em Tóquio, no Japão. O torneio ATP 500 tem premiação de US$ 1,9 milhão. Ele e Vega enfrentam a dupla do sérvio Miomir Kecmanovic e o mexicano Hans Verdugo.