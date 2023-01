Rafael Nadal perde mais uma partida na United Cup, na Austrália

Rafael Nadal perdeu novamente na United Cup, o torneio de equipes mistas de tênis, nesta segunda-feira, em torneio disputado em Sydney, na Austrália. A derrota desta vez foi para o tenista local Alex de Minaur, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 7/5, após 2h42 na quadra central Ken Rosewall Arena.

Em entrevista coletiva, Nadal culpou a falta de ritmo por mais uma derrota, assim como ocorreu diante do britânico Cameron Norrie. O espanhol, que detém o recorde com 22 títulos de Grand Slam, disse que precisa de mais partidas como a desta segunda-feira para estar pronto para defender seu título no Aberto da Austrália.

Rafael Nadal não vive boa fase na United Cup e perdeu mais uma partida. Foto: Mark Baker/AP Photo

“Eu preciso de horas na quadra. Eu preciso de batalhas assim. Não joguei muitas partidas oficiais nos últimos seis meses, quase sete”, disse Nadal, de 36 anos, que recentemente sofreu com problemas nos pés, costelas e abdômen.

“Tenho duas semanas antes do início do Aberto da Austrália. Não posso dizer que a situação seja ideal mas, ao mesmo tempo, também não posso dizer que seja muito negativa, porque às vezes joguei bem”, afirmou o tenista.

Espanha e Austrália entraram no jogo desclassificadas depois de perderem para a Grã-Bretanha, que enfrenta os Estados Unidos na quarta-feira, na fase de mata-mata por uma passagem para as semifinais.

Os Estados Unidos venceram a Alemanha por 2 a 0, com a vitória de Madison Keys sobre Jule Niemeier, depois que Taylor Fritz derrotou Alexander Zverev.

Fritz aproveitou seu saque dominante para vencer por 6/1 e 6/4. Nono no ranking mundial, o americano conquistou 96% (26/27) dos pontos no primeiro saque e teve retornos certeiros para bater Zverev, 12º do mundo, em apenas 64 minutos.

Equipes de 18 países estão participando da primeira United Cup, competindo em Brisbane, Perth e Sydney até quarta-feira. Os três campeões de cada cidade e do país com a próxima melhor pontuação na fase de grupos se encontrarão na Ken Rosewall Arena de sexta a domingo para determinar o vencedor geral.