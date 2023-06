Roland Garros terá final entre Novak Djokovic e Casper Ruud com tabu à prova

Após despachar o espanhol Carlos Alcaraz, o sérvio Novak Djokovic conheceu o seu adversário na decisão de Roland Garros, marcada para as 10h (de Brasília) de domingo, em Paris. Trata-se do norueguês Casper Ruud, que derrotou o alemão Alexander Zverev por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/0, também nesta sexta-feira.

Ruud tem a segunda chance seguida de vencer o Grand Slam francês. No ano passado, ele também chegou à final, mas acabou perdendo para o espanhol Rafael Nadal por 3 sets a 0, com direito a um “pneu” no placar. O tenista da Noruega também foi finalista do US Open, no ano passado, mas foi derrotado por Alcaraz em Nova York.

Nesta sexta, Ruud buscou a vaga na final com certa tranquilidade. O atual número quatro do mundo foi dominante do início ao fim e não deu a menor chance a Zverev, que voltou ao saibro de Roland Garros neste ano após sofrer grave lesão no mesmo torneio, em 2022.

Casper Ruud comemora vitória esmagadora sobre Alexander Zverev no saibro parisiense. Foto: Thibault Camus/ AP

Logo no primeiro set, Ruud abriu 5 a 2 e só administrou a vantagem para largar na frente. Na segunda parcial, Zverev tentou jogar pressão sobre o adversário, mas viu Ruud quebrar o serviço no sétimo game. Com isso, o norueguês levou a melhor por 6/4. O último set foi um “passeio”, com uma vitória sem ceder sequer um game ao adversário.

No domingo, Ruud e Djokovic vão se enfrentar pela quinta vez no circuito. O sérvio venceu as quatro partidas anteriores, a última delas na decisão do ATP Finals, último torneio da temporada 2022. Ruud jamais ganhou um set sequer do adversário deste domingo.

“Essas são as finais mais difíceis do circuito. A final do ano passado foi dura com o Nadal e a próxima é o Djokovic. Então, é tentar curtir, entrar com a menor pressão possível e buscar fazer o meu melhor. Ele vai buscar o 23º título dele e eu meu primeiro, que seja um grande jogo”, comentou Ruud.