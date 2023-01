Swiatek é eliminada por Rybakina no Aberto da Austrália; Tsitsipas bate Sinner após 4 horas

A polonesa Iga Swiatek está eliminada do Aberto da Austrália. Na madrugada deste domingo, a tenista número 1 do mundo sofreu com os serviços da casaque Elena Rybakina e foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de duplo 6/4 após 1h29 de partida. Na modalidade masculina, o grego Stefanos Tsitsipas viu o italiano Jannik Sinner levar a partida para o quinto set, mas confirmou a vitória após 4 horas de jogo. As parciais foram de 6/4, 6/4, 3/6, 4/6 e 6/3.

Campeã em Wimbledon e número 25 do mundo, Rybakina enfrentará a letã Jelena Ostapenko nas quartas de final. “Eu joguei bem nos momentos importantes. Claro que fico nervosa toda vez que entro em quadra, mas acho que isso acontece com todo mundo. Apesar disso, eu me mantenho sempre serena, ao menos tento não mostrar muitas emoções”, disse a casaque de 23 anos após o triunfo contra a líder do ranking.

Ostapenko (17ª) chega pela primeira vez às quartas de final de um Grand Slam. Ela venceu a americana Cori Gauff (7ª) por 2 sets a 0 nesta madrugada, com parciais de 7/5 e 6/3. A americana Jessica Pegula, número 3 do mundo, não deixou a zebra se criar contra a checa Barbora Krejcikova (23ª) e venceu por 2 sets a 0 (7/5 e 6/2). Pegula enfrentará a vencedora do confronto entre a belarrussa Victoria Azarenka e a chinesa Zhu Lin.

Iga Swiatek foi derrotada por 2 sets a 0 e deu adeus para o Australian Open de 2023 Foto: (AP Photo/Mark Baker)

No masculino, Tsitsipas parecia caminhar para uma vitória tranquila sobre Sinner após abrir 2 sets a 0 com duplo 6/4, mas o italiano mostrou toda sua frieza e tomou as rédeas da partida. Número 16 do ranking, Sinner fez 6/3 e 6/4 para levar o jogo para o nervoso quinto set. O grego se recompôs em quadra, conseguiu uma quebra no sexto game e venceu a partida de 4 horas, com um 6/3.

O adversário de Tsitsipas nas quartas de final será o checo Jiri Lehecka, que superou o canadense Félix Auger Aliassime de virada por 3 sets a 1. As parciais foram 4/6, 6/3, 7/6 (7/2) e 7/6 (7/3), após 1h13 de jogo. Este é o terceiro cabeça de chave superado por Lehecka, que já bateu Borna Coric e Cameron Norrie.

Mais cedo, o americano Sebastian Korda venceu o polonês Hubert Hurkacz em um jogo suado por 3 sets a 2, também de virada. As parciais foram de 3/6, 6/3, 6/2, 1/6 e 7/6 (10/7). O adversário de Korda será o russo Karen Khachanov, que fez 3 sets a 0 no japonês Yoshihito Nishioka, 6/0, 6/0 e 7/6 (7/4).

BIA HADDAD ELIMINADA NAS DUPLAS

A brasileira Bia Haddad Maia desperdiçou incríveis nove match points jogando em dupla com a chinesa Shuai Zhang e terminou eliminada do Aberto da Austrália. Elas foram superadas pelas checas Marketa Vondrousova e Miriam Kolodziejova por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (11/9) e 7/6 (14/12).

Nas duplas mistas, Luisa Stefani e Rafael Matos venceram a americana Bethanie Mattek-Sands e o croata Mate Pavic por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. Os brasileiros enfrentarão os australianos Lizette Cabrera e John Patrick Smith nas quartas de final.