Tênis: por que mulheres disputam três sets e homens cinco em torneios de Grand Slam?

A campanha histórica de Bia Haddad em Roland Garros fez o brasileiro voltar a vibrar com o tênis. Ao mesmo tempo, um questionamento voltou a intrigar os fãs da modalidade: por que as mulheres disputam três sets enquanto os homens jogam uma melhor de cinco? A resposta permeia o machismo, presente no esporte de alto rendimento até os dias de hoje, mas passa principalmente por uma questão de tradicionalismo no tênis.

O tênis foi criado no final do século 19, na Inglaterra, e teve como pontapé inicial o Torneio de Wimbledon, realizado pela primeira vez em 1877 e, atualmente, um quatro Grand Slams da temporada regular. Originalmente, apenas homens competiam, com a vitória sendo decidida em uma melhor de cinco sets. Demorou sete anos para que as mulheres recebessem permissão para jogar, com a mudança de cinco para três sets sendo implementado desde as primeiras partidas femininas. À época, havia o entendimento de que a mulher deveria jogar menos porque não teria a mesma força física de um homem para suportar uma competição tão desgastante.

Uma tentativa de mudança na regra ocorreu somente após a profissionalização do tênis. De 1984 a 1998, o WTA Finals, torneio de final de temporada organizado pela Associação de Tênis Feminino (WTA), teve apenas as suas decisões disputadas uma final de cinco sets — somente uma única vez a final chegou ao quinto set. Foi a primeira vez desde o Campeonato Nacional dos Estados Unidos de 1901 que o formato foi usado em partidas femininas. “É uma regra muito pouco testada e sempre ficou essa ideia de o (tênis) feminino jogar três sets e o masculino jogar cinco. A única entidade capaz de mudar isso é a Federação Internacional de Tênis e demandaria uma série de estudos e exigências”, diz o jornalista especializado José Nilton Dalcim.

Bia Haddad venceu a tunisiana Ons Jabeur por 2 sets a 1 nesta quarta-feira. Foto: Thibault Camus/AP

Vale ressaltar que os homens disputam partidas em uma melhor de cinco apenas nos quatro torneios do Grand Slam (Wimbledon, US Open, Aberto da Austrália e Roland Garros) e nas disputas por medalha nos Jogos Olímpicos. Em torneios menores, a disputa masculina ocorre em três sets, sendo argumentado justamente o desgaste físico causado pelo jogo e o calendário apertado. Historicamente, nunca houve um movimento tanto dos homens para disputar menos partidas quanto das mulheres para disputar dois sets adicionais.

A diferença dos formatos, porém, já foi abordada nos debates sobre a igualdade no pagamento de premiações. Os Grand Slams pagam o mesmo valor para homens e mulheres, mas alguns torneios tradicionais do segundo escalão ainda têm diferenças nos valores. Em 2016, o sérvio Novak Djokovic afirmou que os homens deveriam receber mais do que as mulheres por causa da diferença na arrecadação da ATP para a WTA.

“Eu as aplaudo por isso. Digo isso honestamente. Lutaram pelo que mereciam e conseguiram. Por outro lado, o mundo da ATP deveria lutar por mais (dinheiro) porque as estatísticas mostram que temos muitos mais espectadores nos jogos de homens”, comentou. “Essa é uma das razões pelas quais penso que deveríamos ganhar mais.”

Em 2019, Rafael Nadal foi questionado, em entrevista coletiva, sobre o fato de a tenista russa Victoria Azarenka defender que os homens deveriam jogar no máximo três sets, assim como as mulheres, depois de um internauta afirmar que elas deveriam receber menos. À época, o espanhol afirmou que os competidores masculinos estava “felizes” com a disputa de cinco sets, criticou o debate sobre premiações, mas deu a entender que os homens deveriam ganhar prêmios maiores em dinheiro.

“Estou um pouco cansado de pensarem que estamos contra as garotas. Não estamos. Outra coisa é quem vende mais, quem vende menos, isso é outro debate, mas não é sobre homens ou mulheres, é sobre pessoas e isso é tudo. Somos os mesmos, alguns merecem mais e outros merecem menos”, continuou Nadal. “Se eu estou na mesma empresa que outro homem e estou indo melhor no meu trabalho, mereço ganhar mais que o outro. Não importa se é uma garota ou um homem e eu estou um pouco cansado desse debate o tempo todo”, finalizou o tenista espanhol.

Adversária de Bia Haddad na semifinal de Roland Garros, a polonesa Iga Swiatek, número 1 do ranking mundial, falou sobre o assunto antes da sua estreia no WTA 1000 de Madri, em maio. Atual campeã de Roland Garros e do US Open, a tenista faturou o torneio WTA 500 de Estugarda, em abril, e recebeu pouco mais de 100 mil euros (R$ 526 mil). O espanhol Carlos Alcaraz, número dois do ranking masculino, ganhou 475 mil euros euros (R$ 2,4 milhões) pela sua vitória no torneio ATP 500 de Barcelona.

“Os Grand Slams já estão no mesmo nível, isso é bom, mas seria bom que a WTA focasse nessa questão. Mas não quero falar mais porque é algo que envolve muito negócio e às vezes também política. Só posso dizer que seria bom se o nosso desporto fosse regido pela igualdade, especialmente porque fazemos mais ou menos o mesmo trabalho”,