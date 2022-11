Tenista Laura Pigossi concorre ao prêmio de revelação da WTA

Publicidade

A tenista Laura Pigossi foi nomeada, junto com outras quatro atletas, para a disputa do prêmio Newcomer of The Year da WTA, Associação das Tenistas Profissionais. A notícia foi recebida neste final de semana e vem coroar o bom momento da atleta brasileira nas quadras.

A premiação é dada para as jogadoras que entraram no Top 100 e que conquistaram resultados relevantes. As boas performances de Laura Pigossi foram fundamentais para essa indicação. Ela foi finalista do WTA 250 Bogotá, na Colômbia, e chegou às quartas no WTA 250 de Varsóvia, na Polônia.

“Muito feliz com essa nomeação. Desde 2021 venho crescendo e amadurecendo bastante, tanto dentro como fora das quadras também. Venho trabalhando muito com a minha equipe e sinto que esse é só o começo de uma longa caminhada. É muito gratificante ver que fui indicada a esse prêmio e estou muito contente”, disse a competidora.

Destaque do tênis feminino brasileiro nas últimas temporadas, Laura Pigossi tem também no seu currículo uma medalha olímpica. Nos Jogos de Tóquio, em 2020, ela faturou o bronze na disputa de duplas ao lado de Luisa Stefani.

Nesta segunda, ela volta a entrar em quadra no WTA 125 de Montevidéu, no Uruguai, penúltimo torneio da temporada. A brasileira enfrenta a americana hailey Baptiste, a partir das 14h30. Nas duplas, ela joga ao lado de Diana Schmaider diante das americanas Jessie Aney e Ingrid Neel. O confronto está marcado para as 18h30.