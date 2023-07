Tenista usa método inusitado para suportar o forte calor europeu; veja imagem

As altas temperaturas do verão europeu continuam sendo um fator no esporte. Durante o torneio de tênis feminino realizado em Lausanne, a suíça Jil Teichmann não suportou os mais de 28ºC no seu jogo contra a francesa Alize Cornet nesta quinta-feira, 27, e apelou para uma bolsa de gelo em sua cabeça

Apesar das altas temperaturas e do clima seco em algumas regiões da Europa, as partidas de tênis continuam ocorrendo no continente. A temperatura média de Lausanne no verão, historicamente falando, é de 24ºC e o verão de 2023 tem previsão de se manter acima da média até o fim.

Na partida, válida pelas oitavas de final do torneio, Jil Teichmann sentiu o desgaste físico após um bom início e foi superada por 2 sets a 1 por Conet, com parciais de 6/1, 1/6 e 6/4. Agora, a tenista continua sua passagem por torneios europeus.

Jil Teichmann não suportou o calor na Suíça durante partida de tênis Foto: EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Jil Teichmann é a atual nº 124 do ranking mundial de tênis feminino. Apesar de ter nascido em Barcelona, na Espanha, a atleta optou por defender a Suíça. Em 2022, Teichmann ajudou seu país a conquistar o título da Billie Jean King Cup, a competição feminina entre países no tênis.