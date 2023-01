Thiago Monteiro bate tenista local e conquista vaga na chave principal em Auckland

Após duas interrupções por chuva entre a madrugada e a manhã deste domingo, o brasileiro Thiago Monteiro enfim conseguiu completar o seu jogo e garantir a vaga para a chave principal do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia, ao superar o local Ajeet Rai por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 6/4.

Este é o segundo jogo seguido que o brasileiro volta a sofrer com a chuva. O mesmo havia acontecido na partida diante do alemão Daniel Altmaier. Curiosamente, o tempo ruim vem dando sorte a Thiago Monteiro, que venceu por 3/6, 7/5 e 7/6 (8/6).

Na partida contra Ajeet Rai, o brasileiro encontrou dificuldade para segurar o rival, que acertou nove aces apenas no primeiro set. Monteiro fez jogo duro, conseguiu sair de três set points, mas não conseguiu superar o bom momento do adversário.

Brisbane (Australia), 01/01/2023.- Thiago Monteiro of Brazil in action against Casper Ruud of Norway during the 2023 United Cup tennis match between Brazil and Norway at Pat Rafter Arena in Brisbane, Australia, 01 January 2023. (Tenis, Brasil, Noruega) EFE/EPA/JASON O'BRIEN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

No segundo set, o tenista da casa chegou a pedir atendimento médico duas vezes e mostrou desapontamento quando o brasileiro quebrou o seu serviço e abriu 5/3. Monteiro, então, aproveitou o pior momento de seu adversário para empatar a partida.

A chuva apareceu no terceiro set e chegou a interromper a partida duas vezes. O brasileiro, no entanto, quebrou um serviço logo no primeiro game e teve paciência para seguir no mesmo ritmo no retorno da partida e confirmar a vitória que o coloca na chave principal.

Com a vitória, Monteiro se garantiu na chave principal da competição neozelandesa. Na primeira rodada, seu adversário será o checo Jiri Lehecka, que também furou o qualifying.