Thiago Monteiro ganha jornada dupla e conquista o Challenger de Gênova

O domingo foi de dupla felicidade para Thiago Monteiro. O brasileiro precisou entrar em quadra duas vezes após ter o jogo da semifinal adiado por causa das chuvas, e não decepcionou, ganhando ambos e garantindo a conquista do Challenger de Gênova, na Itália.

O tenista brasileiro iniciou o dia em duelo com o búlgaro Adrian Andreev, 309º do ranking, e precisou de 87 minutos para garantir o passaporte à decisão, superando o rival por 6/2 e 6/4. Logo depois, Monteiro retornou à quadra para enfrentar o tenista local, Andrea Pellegrino, 164º do mundo. Mesmo com a torcida contra, não deu chances e ergueu o troféu com 6/1 e 7/6 (7/2) após 1h47 de jogo.

O brasileiro Thiago Monteiro derrotou o italiano Andrea Pellegrino para se sagrar vencedor do Challenger de Gênova.

“Foi uma semana bem importante, estou muito feliz de ganhar aqui. Sinto que fui melhorando a cada jogo. Foi complicado no início, por conta da adaptação na troca de pisos. Eu não estava tão consistente, mas fui melhorando e acho que joguei o meu melhor tênis da semana na final”, disse Thiago Monteiro. “Me dá muita confiança para o restante da temporada.”

Este é o oitavo e maior título no nível challenger da carreira do brasileiro, que iguala a conquista em Salzburg, também neste ano, sendo ambos Challenger 125. Além de Gênova e Salzburg, Thiago também foi campeão em Braga (2021), Braunschweig (2019), Lima (2019), Punta del Este (2019 e 2020) e Aix en Provence (2016).

Agora, o tenista viaja para Israel nesta segunda-feira, onde disputará o ATP 250 de Tel-Aviv. Na estreia, o cearense enfrentará o espanhol Pablo Andujar. “Esse resultado também muda um pouco a questão do meu calendário. Devo continuar disputando os ATPs na Europa e vou tentar somar o máximo de pontos para finalizar o ano com o meu melhor ranking”, enfatizou. “Já vou para Tel-Aviv e só devo estrear na quarta-feira, então terei um tempo para me adaptar, me recuperar e seguir confiante e com muita energia.”