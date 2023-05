Thiago Wild segue sem ser encontrado pela justiça brasileira em processo de violência doméstica

Apesar de ter entrado para a história do tênis brasileiro nesta terça-feira com a vitória na primeira rodada de Roland Garros, Thiago Wild segue sem responder ao processo de violência doméstica contra a ex-mulher, Thayana Lima. O tenista não foi encontrado pela Justiça brasileira para ser intimidado para o processo em nenhum dos endereços informados até o momento.

Sendo tenista profissional, Thiago Wild costuma passar cerca de uma semana em cada cidade em que disputa torneios pelo mundo. Apesar disso, informou três endereços diferentes no Rio de Janeiro como residência e não foi encontrado pela Justiça para ser intimado em três oportunidades. Por causa da gravidade das acusações do caso, Wild precisa ser intimado pessoalmente. Uma saída que pode ser encontrada pela Justiça brasileira é intimar o tenista através de seus advogados de defesa.

“O Thiago não foi localizado pois está fora do Rio de Janeiro e do Brasil dedicando-se às atividades profissionais, fato este que é de conhecimento público. Entretanto, possui defesa constituída nos autos, que se manifestará tão logo seja intimada”, informou a defesa do tenista em contato com a reportagem do UOL.

Thiago Wild segue com o processo de violência doméstica contra a ex-mulher sem resposta no Rio de Janeiro Foto: AP Photo/Aurelien Morissard

Em sua entrevista coletiva após a partida desta terça-feira em Roland Garros, Thiago Wild foi questionado sobre o processo de violência doméstica contra a ex-mulher e se negou a comentar sobre o assunto. “Não acho que seja um assunto que devamos falar aqui. Acho que é uma pergunta que você não deveria fazer a ninguém. Não acho que cabe a você decidir se é o lugar para falar sobre isso ou não”, disse o tenista.

Entenda o caso de Thiago Wild

Thayane Lima veio a público em 2021 para relatar diversos episódios de um relacionamento abusivo que viveu com Thiago Wild. Na época, já separada do atleta, Thayane relatou ter que passar por tratamento psicológico. Após o relato da ex-mulher, a polícia do estado do Rio de Janeiro passou a investigar o tenista por violência psicológica, injúria e lesão corporal.

Em outubro de 2021, Wild foi indiciado pelos crimes pelas autoridades e o Ministério Público denunciou o atleta. Desde então, já em 2022, os tribunais não conseguem encontrar Thiago Wild nos endereços fornecidos como moradia e o processo segue parado.