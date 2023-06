Ex-companheira de Thiago Wild faz tratamento psiquiátrico após agressões de tenista

Thayane Lima, ex-companheira de Thiago Wild, está fazendo tratamentos psicológico e psiquiátrico desde que revelou, em agosto de 2021, ter sido vítima de violência física e psicológica durante o relacionamento que manteve com o tenista. Em entrevista ao Estadão, Gabriela Amábile, advogada que liderou os processos iniciais movidos em defesa de Thayane, afirmou que sua cliente se mudou do País para reiniciar a vida após as agressões sofridas.

Thayane vive atualmente nos Estados Unidos e tenta reconstruir sua vida por lá. “Ela se mudou para os Estados Unidos, faz tratamento ainda com medicamento, psicológico, é uma reconstrução”, afirmou a advogada. Um dos processos originalmente movidos por Thayane cobrava indenização por danos morais, no entanto, o caso foi arquivado após pedido da vítima para mostrar que a ex-companheira de Wild não tinha ambições financeiras com as acusações.

“A principal intenção da minha cliente é vê-lo responsabilizado pelo crime, não um retorno financeiro. Depois de tudo, ela foi embora do País e não voltou mais a usar seu perfil nas redes sociais (perfil conta com 1,2 milhão de seguidores no Instagram), tamanho o trauma. Estou vendo alguns comentarem que ela quer fama, mas ela ‘sumiu’. Só agora ela voltou, porque precisava se manifestar”, afirma Gabriela.

Thiago Wilde tem feito campanha surpreendente no torneio de Roland Garros, em Paris. Foto: Christophe Petit Tesson/ EFE

A advogada também relatou que Wild e Thayane não tinham oficialmente uma relação estável, mas firmaram, de acordo com a vítima, um contrato particular por ordem da família do tenista. “A família dele exigiu que eles fizessem um contrato. Um ‘contrato de gaveta’, eu diria. Mas eles reconheceram firma em cartório. É um contrato particular, que tinha cláusulas muito específicas, com situações que ela nem trouxe à público para resguardar determinadas situações da vida dele.”

O Ministério Público move atualmente um processo por violência doméstica contra Wild, que inclui violência física e psicológica. O caso teria ocorrido durante um jantar com os pais do tenista em um restaurante, em maio de 2020. Wild teria apertado com agressividade a mão da vítima por causa de uma selfie. “Violência física por ter chegado às vias de fato, e violência psicológica pela pressão que desassocia a mulher do que ela é, faz com que ela se sinta inferior e a isola do trabalho e do convívio social”, explica a advogada.

Após o rompimento do casal, em meio a uma tentativa de negociação entre as partes de forma extrajudicial, Wild teria, segundo Thayane, rompido o contrato de aluguel do apartamento em que viviam no Rio e ela acabou despejada. A advogada também afirma que Thayane a procurou após não ter se sentido acolhida ao procurar uma delegacia para prestar queixa contra o tenista.

“Inicialmente a Thayane foi à delegacia, não se sentiu ouvida e, acreditando que não daria em nada, após ter sido despejada do apartamento, e por isso veio a público falar. Por meio dessa comoção, uma pessoa me indicou para ela, porque já trabalhava com essas ações que envolvem a Lei Maria da Penha. Ela se identificou com uma publicação minha sobre violência psicológica como um crime e viu que de fato estava sofrendo com todos os exemplo que eu havia dado.

Em nota enviada à imprensa, a defesa de Wild ressaltou que move um processo por extorsão contra Thayane e que o tenista fornecerá seu novo endereço no Rio para ser intimado sobre o processo.

“A situação jurídica entre as partes consiste na existência de 02 dois processos criminais. O primeiro é um processo em que o Thiago é acusado, tramita perante o VII Juizado de Violência Doméstica do Rio de Janeiro. Neste processo, o Thiago ainda não foi intimado oficialmente quanto ao início de processo.

Houve tentativa de intimação (citação é o termo jurídico correto) do Thiago no seu endereço antigo do Rio de Janeiro, intimação que não se concretizou em razão do fato de que ele não mais reside lá. A defesa foi intimada agora para indicar o novo endereço, o que fará nos próximos dias. Importante destacar, que a lei determina que ele seja pessoalmente citado dos termos da denúncia (intimado dos termos da denúncia), não sendo juridicamente possível que essa intimação seja feita a terceiros, (advogados ou familiares). Ocorrendo a intimação será iniciada a defesa dele no processo.

O segundo é um procedimento em que o Thiago é vítima de extorsão, tramita perante a polícia civil do Rio de Janeiro e tem a Thayane e outras pessoas como investigadas. As medidas protetivas que a Thayane pediu em desfavor do Thiago já foram todas arquivadas.”