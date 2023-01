Torcedores russos são detidos no Aberto da Austrália por exibirem bandeira do país

A polícia australiana deteve nesta quarta-feira quatro torcedores russos por exibirem bandeiras e símbolos inadequados e por ameaçarem seguranças no Aberto da Austrália.

Na semana passada, o torneio havia proibido a exibição de bandeiras da Rússia nas instalações do Melbourne Park, onde acontece a competição, após receberem críticas pela presença de símbolos daquele país durante uma partida entre a ucraniana Kateryna Baindl e a russa Kamilla Rakhimova.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, um grupo de torcedores hasteia bandeiras russas, uma delas com o rosto do presidente Vladimir Putin, nos arredores da Rod Laver Arena, após uma partida entre o sérvio Novak Djokovic e o russo Andrey Rublev.

Presença de bandeira russa na partida entre Kateryna Baindl e Kamilla Rakhimova, em 17 de janeiro, gerou uma proibição dos organizadores do Aberto da Austrália Foto: Asanka Brendon Ratnayake / AP

“Quatro pessoas entre as que deixavam o estádio exibiram bandeiras e símbolos inadequados e ameaçaram os seguranças”, disse um porta-voz da Federação Australiana de Tênis ao jornal local The Age. “A polícia de Vitória interveio e continua realizando interrogatórios”, acrescentou o comunicado divulgado pelo jornal australiano Herald Sun.

Após ter sido vetada de participar do torneio de Wimbledon no ano passado, jogadores russos tiveram a permissão de participar do Aberto da Austrália com a condição de serem representados por uma bandeira neutra.

Diante de uma reclamação do embaixador ucraniano na Austrália, o torneio anunciou no dia seguinte que as bandeiras da Rússia e de Belarus, aliada de Moscou, estavam “proibidas no Aberto da Austrália”.

O Grand Slam conta com três jogadores dessas nacionalidades nas semifinais individuais: Victoria Azarenka e Aryna Sabalenka, de Belarus, e Karen Khachanov, da Rússia.