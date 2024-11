Victoria Barros e Naná Silva: Brasil será o único com duas tenistas de 14 anos no ranking da WTA

Com bons resultados no tênis juvenil, o Brasil obterá um feito incomum no dia 25 deste mês. Será o país com as tenistas mais jovens do ranking atual da WTA, ambas de apenas 14 anos. A marca será alcançada com a entrada de Victoria Barros na lista que reúne as melhores tenistas do mundo.

O Brasil já contava com a tenista mais nova do ranking, Nauhany Silva. Naná, como é mais conhecida, entrou na lista no dia 23 de setembro. Agora será a vez de Victoria, de mesma idade. Assim, será o único país com duas atletas de apenas 14 anos na WTA - ao menos até o dia 21 de dezembro, quando Victoria completará 15 anos.

Victoria Barros, de apenas 14 anos, já circula com facilidade na Europa após seguidas viagens para competir. Foto: Luiz Candido/CBT

PUBLICIDADE Ela garantiu sua entrada no ranking, na atualização a ser feita no dia 25, ao vencer nesta quarta-feira em sua estreia no ITF W15 de Antalya, na Turquia. A adolescente brasileira superou a eslovena Noka Juric, de 23 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Pelas regras da WTA, a entidade que organiza o circuito feminino profissional de tênis, as tenistas entram em seu ranking se fizerem pontos em três torneios profissionais ou se alcançarem 10 pontos. Victoria obteve a pontuação em sua terceira competição de alto nível, como já fizera em torneios na Tunísia e Egito, nos últimos meses.

Somar pontos e entrar no ranking da WTA era um dos grandes objetivos da brasileira para a atual temporada, na qual começou a disputar competições maiores, em jogos contra tenistas mais experientes.

A adolescente, nascida em Natal (RN), é uma das promessas do tênis brasileiro. Com bons resultados no juvenil, ela já conta com apoio de peso, do ex-técnico de Serena Williams ao bilionário e ex-tenista brasileiro Jorge Paulo Lemann. É uma das raras a contar com patrocínio próprio, mesmo com apenas 14 anos.

Atualmente, ela treina na academia de Patrick Mouratoglou, o ex-treinador de Serena, na cidade francesa de Nice. Lá vem intensificando sua preparação física e técnica, além de conciliar treinos com estudo. A temporada passada foi marcada pelos primeiros bons resultados, mesmo enfrentando rivais de 17 e 18 anos.

“No tênis, não importa a altura e a idade. Importa, sim, o jogo da pessoa. É por isso que eu não me intimido diante de tenistas mais velhas ou maiores que eu”, disse a tenista ao Estadão, no ano passado.