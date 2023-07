Wimbledon: Vondrousova contrata babá de gato para a final e se torna 1ª não cabeça de chave campeã

Marketa Vondrousova, da República Tcheca, conquistou neste sábado o título do Torneio de Wimbledon na categoria feminina de forma surpreendente, afinal, foi a primeira não cabeça de chave a sair campeã do Grand Slam. Para isso, ela derrotou a tunisiana Ons Jabeur por 2 sets a 0 com duplo 6/4. A surpresa por seu desempenho foi tão grande que rendeu uma história curiosa: ela teve que contratar às pressas uma babá de gatos para que seu marido e irmã pudessem acompanhá-la na final.

Apesar de ter sido medalhista de prata dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e vice-campeã de Roland Garros em 2019, ela mesmo definia a chegada à decisão como “quase impossível”, talvez por isso a viagem de seus entes queridos não estivesse programa originalmente. Eles cuidavam do gato Frankie enquanto Vondrousová competia na Inglaterra, até ela derrotar a ucraniana Elina Svitolina nas semis.

Vondrousova não tinha bom desempenho na grama, o que a fez ser uma das zebras do Wimbledon 2023. Foto: Dylan Martinez/Reuters

“Ir bem na grama parecia um sonho impossível para mim”, comentou a checa. “É louco que isso esteja acontecendo”. Após a classificação à final, ela não deixou de lembrar dos que a apoiaram em momentos difíceis na carreira, incluindo ter que superar lesões nos punhos e cotovelo. “Você só precisa ter as pessoas que te apoiem e tratar de se concentrar no jogo”, disse.

Vondrousova enfrentou Jabeur na final do Wimbledon e ganhou de 2 sets a 0 com um duplo 6/4. A rival chegava à decisão pelo segundo ano consecutivo e, mais uma vez, ficou com o vice-campeonato, o que demonstrou o peso da conquista de Markéta.

Seu retrospecto na grama é o que tornava o bom desempenho um “sonho impossível”, como citado por ela mesma. Antes de Wimbledon, o histórico recente marcava dez derrotas e apenas duas vitórias no piso, bem como reveses em finais, incluindo a olímpica, onde ficou com a medalha de prata ao perder para a suíça Belinda Bencic.

Com o título inédito, Vondrousova entrará no top 10 do ranking da WTA na próxima segunda-feira, que tem Iga Swiatek, a mesma que derrotou Bia Haddad nas semifinais de Roland Garros de 2023, no primeiro lugar.