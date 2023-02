Terremoto na Turquia: vários atletas estão sob os escombros; goleiro do Malatyaspor morre

Dezenas de atletas turcos de modalidades como futebol, vôlei, handebol e luta livre ficaram soterrados sob os escombros de residências e hotéis após os desabamentos causados pelo terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter que já deixou mais de 3.500 mortos.

Entre as vítimas está o goleiro do Yeni Malatyaspor, da segunda divisão do futebol turco, Ahmet Eyup Turkarslan, que, segundo a mídia local, ficou preso nas ruínas de um prédio na cidade de Malatya onde estava com a mulher, que foi resgatada. O destino da maioria dos jogadores do time masculino de vôlei desta cidade do leste da Anatólia, que joga na segunda divisão turca, também é desconhecido. Os atletas ficaram sob os escombros do hotel Kircuval, onde estavam hospedados. Três integrantes da equipe foram resgatados.

Trabalhadores da defesa civil e residentes procuram entre os escombros de prédios desabados na cidade de Harem, perto da fronteira com a Turquia, província de Idlib, Síria Foto: Ghaith Alsayed

Na mesma situação estão catorze jogadoras do Hatay, time feminino de vôlei da cidade de mesmo nome que é capital da província do extremo sul da Turquia, e as atletas do Marasspor, da segunda divisão turca. O técnico turco e medalhista olímpico de luta livre Taha Akgul escreveu no Twitter que entre trinta e quarenta atletas da equipe de luta livre da cidade de Kahramanmaras estão presos sob os escombros e precisam de ajuda urgente.

A tragédia também afetou o handebol. O atleta da seleção turca Cemal Kutahya e o técnico do Hatayspor, Savas Yuksel, também estão sob as ruínas de um dos prédios desabados em Hatay, de acordo com um comunicado da Federação Turca de Handebol. Equipes de resgate tentam salvá-los.

O epicentro do terremoto foi encontrado em Pazarcik, na província de Kahramanmaras, segundo o serviço de emergência turco Afad, embora o Observatório Sísmico de Kandilli o localize em Sofalici, na vizinha província de Gaziantep, cerca de 40 quilômetros ao sul. As informações estão sendo apuradas em tempo real. Não há notícia por ora de que algum atleta brasileiro esteja nos escombros.