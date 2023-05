Tiger Woods é acusado pela ex-namorada por assédio sexual

O golfista Tiger Woods foi acusado pela ex-namorada, Erica Herman, de assédio sexual. De acordo com o USA Today, o atleta teria obrigado a antiga companheira a assinar um acordo de confidencialidade diante de ameaça de demissão, uma vez que o relacionamento sexual começou enquanto Herman trabalhava para Woods.

Segundo Benjamin Hodas, advogado de Erica Herman, Tiger Woods se aproveitou da funcionária, que trabalhava no restaurante The Woods, em Jupiter, na Flórida, EUA, para obrigá-la a assinar o documento. “Sr. Woods era chefe da Srta. Herman. Pela interpretação dos fatos pelo Sr. Woods, ele impôs o acordo de confidencialidade para ela sob a condição de manter seu emprego quando ela começou a ter uma relação sexual com ele. Um chefe impor condições de trabalho para sua funcionária por causa do seu relacionamento sexual é assédio sexual.”, disse o representante de Herman.

Tiger Woods e Erica Herman ficaram juntos de 2017 a 2022. Foto: Douglas DeFelice / USA TODAY Sports

O relacionamento entre o golfista e a funcionária durou seis anos, de 2017 a 2022. Em outubro do ano passado, o casal se separou e no mesmo mês Erica Herman entrou com uma ação na Justiça americana, já que eles tinham um acordo verbal de que ela poderia residir na mansão por mais cinco anos. Ela pede mais de US$ 30 milhões, cerca de R$ 148 milhões, por danos devido ao atleta de golfe tê-la trancado para fora de casa, violando o acordo.

“Tiger Woods, um atleta de renome internacional e uma das figuras mais poderosas do esporte global, decidiu buscar um relacionamento sexual com sua funcionária, então – segundo ela –, ele a forçou a assinar um acordo de confidencialidade sobre isso ou então seria demitida de seu emprego. E, quando ele ficou descontente com o relacionamento sexual deles, ele a enganou para que ela saísse de casa, trancou-a do lado de fora, pegou seu dinheiro, animais de estimação e pertences pessoais e tentou forçá-la a assinar um acordo de confidencialidade diferente”, informa o documento arquivado pelo advogado de Erica Herman.

“O proprietário do imóvel condicionou a disponibilidade de sua moradia ao fato de ela ter relações sexuais com um co-inquilino. Essa conduta equivale a assédio sexual de acordo com as leis federais e da Flórida de habitação justa”, relata o processo.

O advogado do golfista, J.B. Murray, negou que Erica Herman tivesse um contrato oral de locação e a descreveu como uma “ex-namorada rejeitada” que estava fazendo reivindicações ilusórias.