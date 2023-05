Tina Turner cantou para Ayrton Senna e se declarou fã do piloto brasileiro: ‘O melhor!’

A cantora Tina Turner, que morreu nesta quarta-feira, já homenageou Ayrton Senna. Após a vitória do brasileiro no Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 em 1993, a americana recebeu o ícone do automobilismo mundial no palco em que estava, se declarou fã de Senna e cantou “Simply the best” (“Simplesmente o melhor”).

“Eu sou uma fã, sou uma grande fã. Estou muito animada. Vocês sabem quem é ele? Senna, claro, o vencedor do GP. Bem, o melhor. O melhor!”, disse Tina Turner ao lado do brasileiro no palco na Austrália.

Além do fato que o show após o Grande Prêmio da Austrália ter marcado o encontro de Ayrton Senna e Tina Turner, a corrida, que fechou a temporada de 1993, foi a última vez em que o piloto brasileiro subiu ao pódio e pontuou em uma corrida na maior categoria do automobilismo mundial. Naquele ano, Senna terminou com o vice-campeonato, atrás apenas de Alain Prost.

Tina Turner morreu nesta quarta-feira aos 83 anos na Suíça Foto: REUTERS/Michael Urban

Em 1994, Ayrton Senna teve problemas no início da temporada da Fórmula 1. Nas três corridas que participou, realizadas no Brasil, Pacífico e San Marino, o piloto brasileiro acabou abandonando em todas, morrendo ao bater o carro na última.

Além da apresentação após o Grande Prêmio da Austrália, Tina Turner marcou presença no show que antecedeu o Super Bowl de 2000, quando o St. Louis Rams venceu o Tennessee Titans por 23 a 16. Antes de sua carreira como cantora e ícone da rock, Turner foi líder de torcida na escola.

Tina Turner morreu aos 83 anos nesta quarta-feira. No perfil da cantora do Instagram, sua equipe fez uma última homenagem ao anunciar a morte. “É com grande tristeza que anunciamos a morte de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta”, diz o post.

Mesmo sendo americana, nos últimos anos, Tina morava na Suíça nos últimos anos. A cantora ficou conhecida ao longe de sua carreira como a Rainha do Rock ‘n’ Roll e ficou marcada pela forma cheia de energia que se apresentava nos palcos ao redor do mundo. Entre os maiores sucessos de Tina Turner estão The Best, We Don’t Need Another Hero, It’s Only Love, (Darlin’) You Know I Love You, What’s Love Got To Do With It, Goldeneye e Honest I Do. Uma exposição em homenagem à cantora, Tina Turner: Uma Viagem para o Futuro, está em cartaz no MIS-SP.