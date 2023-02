Tom Brady anuncia de novo aposentadoria da NFL após 23 temporadas e sete títulos: ‘Em definitivo’

Tom Brady anunciou na manhã desta quarta-feira sua aposentadoria da NFL e do futebol americano, aos 45 anos. Considerado o maior quarterback da história do esporte, jogador encerra carreira após 23 temporadas, com dez disputas de Super Bowl e sete títulos conquistados, além de múltiplos recordes. O próprio atleta foi às suas redes sociais anunciar a aposentadoria. Não foi a primeira vez que ele fez isso. Já havia anunciado sua parada antes, mas voltou atrás.

Brady foi selecionado pelo New England Patriots na sexta rodada no draft de 2000 com a 199ª escolha geral. Após 23 anos, quebrou inúmeros recordes. Foi o quarterback mais velho a disputar uma partida na liga, o jogador mais vezes campeão e com mais títulos do qualquer outra franquia da NFL, além de ter conquistado o prêmio de MVP da temporada regular em três oportunidades e do Super Bowl em outras cinco. Ele também é o atleta com mais vitórias na NFL (251) e com mais passes para touchdown (649). Encerra sua carreira tendo vencido todas as 32 franquias da liga e sem nunca ter perdido para Tampa Bay, New England e o Minnesota Vikings - equipe que nunca defendeu.

Tom Brady anunciou aposentadoria da NFL nesta quarta-feira, aos 45 anos. Foto: Andreas Gebert/Reuters

Antes do início da temporada 2022/2023 da NFL, Brady chegou a anunciar que encerraria sua carreira, em janeiro de 2022. Quase dois meses depois, o jogador voltou atrás em sua decisão, retornando para mais um ano com o Tampa Bay Buccanneers, franquia pela qual venceu um Super Bowl em 2021. Na ocasião, a confirmação de sua aposentadoria foi dada primeiramente pela imprensa americana e, em seguida, confirmada pelas páginas da NFL nas redes sociais e pelo próprio jogador, por meio de uma carta aberta.

“Vou direto ao ponto: estou me aposentando, em definitivo”, afirmou Brady, em vídeo publicado em suas redes. “Todo esse processo gerou muita repercussão da última vez (em que me aposentei), então pensei em deixar vocês saberem primeiro. Acho que você só tem direito a um grande discurso super emotivo de aposentadoria e eu usei ele ano passado.” Em seu vídeo, emocionado, Brady agradeceu a seus companheiros, treinadores e rivais, que impulsionaram sua carreira pelos últimos 23 anos. “Poderia seguir listando para sempre, há muita gente. Obrigado por permitirem que eu vivesse meu sonho. Não mudaria nada que aconteceu (em minha carreira). Amo vocês.”

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️

A aposentadoria oficial de Tom Brady acontece após três temporadas em Tampa Bay, última equipe de sua carreira. Nos outros 20 anos, defendeu a posição de quarterback dos Patriots, ao lado do head coach Bill Belichick e de grandes nomes do esporte, como o tight-end Rob Gronkowski e os wide receiver Randy Moss e Julian Edelman. Em New England, disputou nove Super Bowls, com seis vitórias.

Em sua última temporada em Tampa Bay, ele teve de lidar com diversos problemas, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Após longa relação, Tom Brady e Gisele Bündchen anunciaram a separação após 13 anos casados e dois filhos. No futebol americano, perdeu a companhia Gronkowski e do head coach Bruce Arians, com que conquistou o Super Bowl LV, contra o Kansas City Chiefs, e que optaram pela aposentadoria antes do início da última temporada.

Em 2022, Brady viveu uma de suas piores temporadas em números. Além de ser eliminado pelo Dallas Cowboys na primeira rodada dos playoffs, passou para 4.694 jardas e 25 touchdowns. Também teve nove interceptações no período, números melhores apenas do que a temporada de 2001, sua primeira como titular da NFL e que venceu o Super Bowl.

Brady tem um contrato com a emissora americana Fox para se tornar comentarista da NFL, seguindo os passos de outros contemporâneos, como o quarterback Drew Brees. Antes mesmo do fim de sua carreira, ele acertou um pré-contrato, no valor de US$ 375 milhões (cerca de R$ 1,9 bilhão), por dez anos.

Após o anúncio de sua aposentadoria, diversas personalidades do esporte se manifestaram nas redes. Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, Warren Moon, Russel Wilson e Michael Phelps foram alguns que postaram mensagens a Brady. Os perfis oficiais da NFL, Tampa Bay e New Englands também homenagearam o maior atleta de futebol americano da história.

Carreira no College e no New England Patriots

Brady iniciou sua vida no futebol americano pela Universidade de Michigan State, um dos programas mais famosos no esporte universitário. Natural da Califórnia, Brady nasceu na cidade de San Mateo, em 1977, e era torcedor assumido do San Francisco 49ers na infância. Após um Combine - programa que reúne todos os prospectos do draft da temporada - pouco empolgante, o quarterback foi selecionado apenas na 199ª escolha geral em 2000.

Após um primeiro ano em New England como reserva, Brady assumiu a titularidade em 2001, após o veterano Drew Bledsoe, titular da franquia, sofrer concussão em sua segunda partida da temporada, contra o New York Jets. Desde então, Brady iniciou sua caminhada vitoriosa na NFL, chegando ao Super Bowl em seu segundo ano na liga.

Contra o St. Louis Rams - atual Los Angeles Rams -, Brady conduziu uma campanha, no último quarto, restando 1:30 no relógio, para vencer a partida no field goal de Adam Vinatieri. Essa foi a primeira demonstração, a nível nacional, da inteligência do quarterback nos minutos finais de jogo, ainda mais em uma pós-temporada.

Tom Brady em 2008, na derrota para o New York Giants no Super Bowl. Foto: Doug Mills/The New York Times

Ao lado de Bill Belichick, Brady conquistou outros cinco títulos da NFL, sendo eleito MVP da temporada regular em três ocasiões. Na temporada de 2007, liderou a franquia em sua melhor temporada regular da história, com 16 vitórias, nenhuma derrota e 50 passes para touchdown. Até hoje, essa equipe dos Patriots é considerada uma das melhores nos 103 anos da NFL, mas foi derrotada pelo New York Giants, liderados pelo quarterback Eli Manning, no Super Bowl.

Três temporadas no Tampa Bay Buccanneers

A relação entre New England e Tom Brady chegou ao seu fim em 2020. Antes disso, Brady já havia demonstrado sinais de insatisfação com a comissão técnica, mas sendo amparado pelo dono da franquia Robert Kraft, que considerava o quarterback como um membro da família. Após meses de discussões e análises sobre qual seria seu novo destino na carreira, optou pelo Tampa Bay Buccanneers, que planejava montar um super time ao redor do jogador.

Em sua primeira temporada, aos 42 anos, conseguiu trazer Rob Gronkowski de volta ao futebol americano - o tight-end havia anunciado sua aposentadoria um ano antes de Brady deixar New England. “Antes de ir para Tampa, conversei com o Tom e disse que iria com ele para uma nova franquia. O mandei escolher porque confio nele”, disse o tight-end, em entrevista ao podcast New Heights, dos irmãos Travis e Jason Kelce, jogadores da NFL.

O plano, de Brady e Tampa Bay, deu certo e a franquia venceu o Super Bowl ao término da temporada. Mesmo aos 42 anos, o quarterback mostrava qualidade de um calouro na liga. Passou para mais de 4.600 jardas e 40 touchdowns, sua terceira melhor marca na carreira, atrás apenas de 2007 e 2021. Além disso, se tornou o primeiro quarterback a disputar uma final em casa - na NFl, o estádio que recebe o Super Bowl é anunciado antes do início da temporada. Contra o Kansas City Chiefs, da estrela e jovem talento Patrick Mahomes, vitória por 31 a 9 e seu sétimo título.

Tom Brady conquistou seu sétimo título da NFL contra o Kansas City Chiefs, em sua primeira temporada pelo Tampa Bay Buccanneers. Foto: Doug Mills/The New York Times

No segundo ano, conseguiu um feito inédito: nenhum jogador campeão com o Tampa Bay deixou a equipe, renovando por ao menos mais uma temporada. Na história da NFL, isso nunca havia acontecido antes. Apesar disso, a equipe acabou eliminada, em casa, pelo Los Angeles Rams na pós-temporada, franquia que viria a ser campeã.

Em seu último ano, Tom Brady viveu sua pior temporada, coletivamente, em números. Pela primeira vez, terminou com mais derrotas do que vitórias nos 17 jogos regulares (8-9) e foi derrotado, pela primeira vez, por duas franquias: Atlanta Falcons e Dallas Cowboys. Sua última partida da carreira foi justamente contra a equipe do Texas, em Tampa Bay pela pós-temporada - derrota por 31 a 14.

Before Tom Brady left the field for the final time, he made sure to kiss his mom and dad 🥰

What a moment.



What a moment. pic.twitter.com/jpnc626CDh — ESPN (@espn) February 1, 2023

Hall da Fama

Não há dúvida de que Brady integrará o Hall da Fama da NFL, a única questão é quando isso irá acontecer. Líder em jardas aéreas e passes para touchdown, o quarterback terá que aguardar cinco anos até se tornar elegível para a honraria. No caso isso aconteceria a partir de 2028.

A tendência é que Brady seja uma escolha unânime na classe de 2028, assim como outros jogadores contemporâneos a ele o foram. Peyton Manning, ex-quarterback do Indianapolis Colts e do Denver Broncos, se aposentou em 2016, com o título da NFL, e foi introduzido ao Hall da Fama em 2021, em seu primeiro ano elegível; o mesmo aconteceu com o wide receiver Randy Moss, companheiro de Brady nos tempos de New England.

Com o anúncio de sua aposentadoria, o próprio perfil oficial do Hall da Fama brincou com a possibilidade de Brady ser eleito ao Hall da Fama em 2028. A eleição dos jogadores consiste em um comitê de 48 notáveis, que se reúne no início de cada ano. O anúncio dos jogadores que entrarão para o Hall da Fama ocorre na semana do Super Bowl.

Should this morning's retirement announcement truly be the end of @TomBrady's illustrious career, 2028 is a year worth noting.

Na temporada 2019/2020 da NFL, Brady já havia recebido uma homenagem no 100º ano da liga, quando foram selecionados os 10 melhores quarterbacks da história. Então jogador dos Patriots, Brady foi escolhido, ao lado de nomes como Dan Marino, Joe Montana e Brett Favre, para ocupar o posto.