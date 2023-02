New England Patriots planeja ‘contratar’ Tom Brady por um dia para homenagear jogador; entenda

Robert Kraft, dono do New England Patriots, afirmou nesta quinta-feira que planeja oferecer a Tom Brady um contrato de um dia para que o quarterback se aposente como um membro da franquia. Nesta quarta-feira, o jogador anunciou, por meio de suas redes sociais, sua aposentadoria da NFL e do futebol americano, aos 45 anos, após 23 temporadas e sete títulos. Em 2022, ele já havia parado por dois meses, mas voltou atrás em sua decisão para uma última temporada com o Tampa Bay Buccaneers.

Em entrevista à CNN, Kraft revelou seu desejo, compartilhado por boa parte da torcida de New England. “Não só eu quero (que Tom Brady assine o contrato por um dia), nossos fãs estão clamando por isso”, disse o mandatário. “Para nós, ele sempre foi e sempre será um Patriot.” Brady foi selecionado por New England na sexta rodada do draft de 2000, com a 199ª escolha. Em 20 temporadas pela franquia, disputou nove Super Bowls e conquistou seis títulos da NFL.

Para que isso aconteça, Robert Kraft e o New England Patriots devem aguardar até o dia 15 de março deste ano, quando se encerra o vínculo entre Brady e o Tampa Bay Buccaneers, franquia que defendeu pelas últimas três temporadas e conquistou um título. Como um agente livre, o quarterback poderia assinar um acordo com qualquer uma das 31 franquias da NFL.

Robert Kraft e Tom Brady comemoram o título da NFL da temporada 2018/2019. Foto: Matthew Emmons/USA TODAY Sports

“Faremos tudo ao nosso alcance para trazê-lo de volta, fazer com que ele assine com os Patriot e encontrar maneiras de honrá-lo por muitos anos”, afirmou Kraft. Esse “contrato de um dia” não é novidade na NFL. Jerry Rice, ex-wide receiver do San Francisco 49ers, assinou, em 2006, um acordo com a franquia válido por um dia, no valor de US$ 1.985.806,49, que representa o ano em que Rice foi selecionado no draft (1985), seu número (80), o ano em que se aposentou (2006) e os 49ers (49). Rice não recebeu o dinheiro, por se tratar apenas de uma homenagem.

Ao longo de suas 23 temporadas na liga, Brady quebrou a maioria de recordes que estavam a seu alcance na posição de quarterback. Foi o quarterback mais velho a disputar uma partida na liga, o jogador mais vezes campeão e com mais títulos do qualquer outra franquia da NFL, além de ter conquistado o prêmio de MVP da temporada regular em três oportunidades e do Super Bowl em outras cinco. Ele também é o atleta com mais vitórias na NFL (251) e com mais passes para touchdown (649). Encerra sua carreira tendo vencido todas as 32 franquias da liga e sem nunca ter perdido para Tampa Bay, New England e o Minnesota Vikings - equipe esta que nunca defendeu.

Em seus 20 anos em New England, Brady e Kraft construíram uma relação de “pai e filho”. O dono dos Patriots conta que o quarterback disse, após ser selecionado, que a franquia havia feito “a melhor escolha de sua história”. Em sua primeira temporada como titular, em 2001/2002, levou os Patriots ao Super Bowl e ao título da NFL.

Caso esse acordo entre Brady e New England Patriots aconteça - o quarterback ainda não se pronunciou após as falas de Kraft -, o jogador não entrará em campo. A ação teria um caráter honorável, assim como aconteceu com Jerry Rice e outros nomes do esporte, como o running back Emmitt Smith, do Dallas Cowboys, e David Tyree, wide receiver campeão da NFL com o New York Giants.