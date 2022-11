‘Tento fazer o melhor que posso’, diz Tom Brady sobre divórcio de Gisele Bündchen

Publicidade

O divórcio entre Tom Brady e Gisele Bündchen ainda tem repercutido no mundo do esporte e do entretenimento. O quarterback do Tampa Bay Buccaneers conversou com a imprensa antes do jogo contra o Los Angeles Rams pela NFL e disse como tem lidado com o fim de 13 anos de casamento com a modelo brasileira.

“Essa é uma pergunta muito genérica”, disse. “Escrevi algo nas minhas redes sociais. Sempre tentei fazer o melhor que podia fazer aqui (em campo), e aí quando saio daqui, tento fazer o melhor que posso, e é isso que todos nós tentamos fazer. “Tenho certeza de que todos sentados nesta sala, todos sentados em casa, estão tentando acordar todos os dias fazendo o melhor que podem fazer por suas famílias e suas carreiras, e eu não sou diferente. Fazemos todos os dias, é o que certamente tentamos fazer”.

Leia também Kyrie Irving reformula desculpas e critica conteúdo antissemita de filme que divulgou

Tom Brady e Gisele Bündchen encerraram um casamento de 13 anos. Foto: Nina Westervelt/The New York Times

O ex-casal, que tem um patrimônio avaliado em cerca de R$ 3 bilhões, anunciou o divórcio após 13 anos de casamento. Brady tem uma fortuna estimada em US$ 333 milhões (R$ 1,7 bilhão), enquanto Gisele, de US$ 400 milhões (R$ 2 bilhões).

Em campo, Brady está se aproximando de uma marca impressionante em sua 23ª temporada na NFL. No jogo de domingo contra os Rams, ele estará a apenas 164 jardas de se tornar o primeiro quarterback da história da liga a ultrapassar 100 mil jardas na carreira.

Tom Brady e Gisele Bündchen têm dois filhos, Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9. Brady também é pai de Jack, de 15 anos, fruto de um relacionamento anterior.